Volta Redonda promove projeto ‘Semeando Juventudes’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 11:57 horas

Projeto lançado no Dia Internacional da Juventude é voltado para jovens estudantes e também para os que cumprem medidas socioeducativas

Volta Redonda – O Colégio Estadual São Paulo, no bairro São Lucas, recebeu o projeto piloto do “Semeando Juventudes”, lançado pela Coordenadoria Municipal de Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) no último dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. O objetivo é promover atividades de capacitação e orientação profissional com os estudantes das escolas do município, além de atender os jovens que cumprem medidas socioeducativas.

Dessa primeira experiência, participaram os alunos de três turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio do Colégio São Paulo, que têm entre 15 e 17 anos em sua maioria. Os jovens participaram de ações, coordenadas pela equipe da CoordJuv, que seguem quatro eixos: “A provocação por sonhos”; “O acesso ao ensino superior (sendo ingresso nas universidades ou curso técnicos)”; “O mercado de trabalho” e “Ferramentas para se tornar um jovem empreendedor”.

Assim, o projeto busca estimular a participação dos alunos do ensino médio nos exames vestibulares das principais instituições de ensino superior público do Brasil; fomentar o amplo acesso dos jovens munícipes às universidades, reforçando o papel de responsabilidade social da CoordJuv como promotora de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento e autonomia das juventudes; preparar os jovens para o mercado de trabalho, garantindo a inserção social, melhoria do bem-estar e a emancipação; além de estimular a cidadania, senso crítico e autoconhecimento, articulando projetos de vida e mostrando caminhos profissionais.

De acordo com a coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, o trabalho com as três turmas do Colégio São Paulo está em fase final, faltando apenas dois encontros para conclusão. As ações incluíram visita a universidades (pública e privada), atividade sobre acesso ao nível superior e roda de conversa com psicólogas da rede municipal.

“O acompanhamento desses alunos nos permitiu implantar o ‘Semeando Juventudes’, avaliar e ajustar o projeto de acordo com as necessidades apresentadas para que, no ano que vem, possa ser levado para todas as escolas da cidade, assim como para o Degase e Criad”, falou Larissa.