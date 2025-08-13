Volta Redonda realiza Baile da Melhor Idade no Clube Comercial

Volta Redonda – O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) promoveu nesta quarta-feira (13), o Baile da Melhor Idade, no Clube Comercial, em Volta Redonda. A tarde de festa reuniu idosos de todos os grupos atendidos pela Smas, oferecendo um espaço de lazer, socialização e descontração.

A animação ficou por conta da dupla Jô e Samuel, que colocou todos para dançar ao som de sucessos que marcaram época. Além da música, os participantes puderam saborear pipoca e algodão doce, tornando o momento ainda mais especial.

O baile será realizado toda segunda quarta-feira do mês, após os idosos apresentarem o pedido ao presidente do Clube Comercial, o deputado estadual Munir Neto. Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, essa retomada resgata uma tradição querida.

“Os bailes estão acontecendo graças à demanda que os idosos apresentaram. Esse evento já foi tradicional há anos e, agora, voltou com um diferencial: além de escolherem as músicas, eles participam de uma dinâmica onde os grupos mais animados e presentes recebem um prêmio especial. É uma forma de estimular a participação e reforçar que todas essas atividades de convivência são importantes para o desenvolvimento e integração dos grupos”, ressaltou a subsecretária.