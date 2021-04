Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 12:58 horas

As unidades da Atenção Básica nos bairros Vila Mury, 249, São João e Volta Grande estão abertas neste domingo até 17h30

Volta Redonda- As Unidades Básicas de Saúde da Família dos bairros Vila Mury, 249, São João e Volta Grande, que são referência para atendimentos dos casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda, ficaram abertas neste sábado e domingo, dias 10 e 11.

Somente no sábado, 81 testes de antígeno para diagnóstico da doença foram realizados, após avaliação da necessidade feita pela equipe de saúde. O Hospital São João Batista (HSJB) e UPA Volta Grande também fazem o exame para os casos suspeitos da Covid-19 que tenham indicação para este tipo de teste, implantado na rede pública municipal através de uma parceria com a Unimed VR.

O resultado deste teste é mais rápido e fica pronto no mesmo dia, após a coleta do swab nasal. A implantação desse novo procedimento na rede pública garante agilidade no diagnóstico e no início dos cuidados específicos necessários para Covid-19. O teste é indicado para pessoas sintomáticas, previamente avaliadas pelas equipes das unidades de saúde. Os pacientes testados recebem o resultado pelo whatsapp, e-mail ou pela gerência do posto.

A coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Albanéa Baylão Trevisan, esclarece que o usuário que chega à unidade de saúde passa por uma avaliação pela equipe de enfermagem e consulta médica. “Apenas os que tem indicação, fazem o teste”, disse, o mesmo procedimento acontece para definir a dispensação dos remédios para tratamento da Covid-19.

As quatro unidades básicas que funcionaram neste sábado, dia 10, registraram um aumento de mais de 46% nos atendimentos médicos em relação ao último sábado, foram 205 no total. E a enfermagem registrou 53% de aumento no número de atendimentos, também em relação a sábado passado, registrando um total de 244.

Além do teste de antígeno, as quatro Unidades Básicas de Saúde da Família fizeram 93 coletas de mucosa nasal para RT-PCR e 25 testes rápidos neste sábado, dia 10.