Volta Redonda recebe equipe do Curso de Turismo da UFF para pesquisa

Volta Redonda – Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Turismo (27 de setembro), Volta Redonda recebe uma equipe do curso de Turismo da UFF (Universidade Federal Fluminense), que pretende realizar um mapeamento de toda a oferta turística do município. A ação, que acontece nos dias 28, 29 e 30/9, faz parte da primeira fase do projeto “Inventário da Oferta Turística de Volta Redonda” – iniciativa da prefeitura, liderada pela Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

A diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, explica que a atividade acontece por meio de um convênio da administração municipal com a UFF, e que o mapeamento vai permitir a identificação da oferta de serviços, equipamentos de apoio ao morador e turista, identificação de locais potenciais e reais e visitação turística.

“É um grande mapeamento que vai oferecer um diagnóstico da cidade e suas vocações, permitindo identificar pontos de melhoria e potencialidades. Este tipo de iniciativa consiste em uma ferramenta de planejamento essencial não só para a gestão pública, mas também para investidores locais e externos, pois permite articular elementos da oferta no espaço turístico, dialogando com equipamentos públicos, privados, serviços e atrativos”, disse Débora.

O convênio com a Universidade Federal Fluminense estabeleceu cooperação entre a SMDET e o Curso de Turismo de Niterói, por meio de um projeto de Extensão “Ações para o Desenvolvimento do Turismo no município de Volta Redonda”, que envolve o Núcleo de Projetos, o Laboratório de Políticas, Governança e Turismo e o Grupo de Pesquisa Turismo, Gestão e Territórios.

Receber pesquisadores é importante para o sucesso da ação

A professora Cláudia Moraes, da UFF Niterói, falou sobre a importância do trabalho que, segundo ela, é uma ação positiva para o turismo local e, consequentemente, para a cidade.

“Convidamos os agentes de viagens, os meios de hospedagem, os estabelecimentos de alimentos e bebidas, os espaços e organizadores de eventos, os estabelecimentos de transportes e os gestores de atrativos turísticos a se juntarem a nós recebendo a equipe de pesquisadores e respondendo a pesquisa que será realizada. A importância de ter o maior número de participantes é fundamental para que seja um inventário mais completo possível. Contamos com as suas participações e agradecemos”, disse a professora.

Cláudia também deu mais detalhes sobre esta etapa da Inventariação Turística, que consiste em levantar, organizar e analisar dados sobre o turismo no município.

“O Inventário Turístico é um instrumento que auxilia no planejamento do turismo, por isso, sua importância. Após finalizado, permitirá que gestores e o Conselho de Turismo possam ter base para tomadas de decisões, que os investidores possam ver oportunidades de negócios, que os turistas tenham informações sobre Volta Redonda, que os gestores de atrativos e equipamentos e serviços turísticos tenham condições de aprimorar mais os seus estabelecimentos”, acrescentou Cláudia.

“Nesta etapa estamos com um maior enfoque na ida a locais de interesse para a visitação, e daremos maior atenção a hospedagens, restaurantes e afins na próxima etapa, mas alguns negócios no entorno desses locais podem ser visitados neste momento. Contamos com a hospitalidade do volta-redondense para recebermos os pesquisadores com muita cordialidade e atenção”, disse a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido.

Após o levantamento, a equipe retorna para organizar os dados gerados, verificar novas demandas para a segunda etapa de campo e dar início ao esboço do diagnóstico.