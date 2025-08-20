quarta-feira, 20 agosto 2025
Volta Redonda recebe show gratuito em homenagem a Michael Jackson

Apresentação é dirigida por Caio Rangel, jovem volta-redondense de 14 anos, ator, dançarino e cantor

by Mayra Gomes

Volta Redonda – A cidade recebe no dia 29 de agosto, às 19h30, no palco do Centro Cultural Fundação CSN, um show gratuito em homenagem ao Rei do Pop, Michael Jackson. A data do espetáculo também marca a homenagem ao aniversário do astro.

Produzida e dirigida por Caio Rangel, jovem artista de 14 anos, volta-redondense, a apresentação “Michael – O Legado Continua” terá performances de dança e um roteiro todo inspirado nas turnês do saudoso cantor estadunidense, mas com a originalidade da voz e da criatividade do artista de Volta Redonda. O espetáculo – sujeito à lotação – terá entrada gratuita ao público.

Caio, que também é ator, dançarino e instrumentista, iniciou sua carreira musical aos três anos, com apresentações na escola de música Sonatta. Aos seis anos, ingressou no teatro e já tem em seu currículo quatro peças apresentadas pela Cia. Arte em Cena, com destaque para “O Amor de Suassuna”, dirigida por Nei Rafael, em 2024, na qual viveu o personagem Euricão.

“Hoje quero contribuir, com a minha arte, para a continuidade de toda a potência extraordinária que o Rei do Pop foi e sempre será”, declara Caio. Ele começou a se interessar por Michael Jackson aos cinco anos, assistindo vídeos de shows na internet, e desde então dedica-se a cantar e dançar as músicas do ídolo internacional.

Neste ano, Caio iniciou seus estudos de Artes Cênicas na renomada escola de teatro carioca “O Tablado” e foi aprovado na categoria musical para a 27ª Mostra de Esquetes da instituição. “O legado do Michael atravessou gerações e me alcançou”, reforça o jovem artista, que já mostra uma carreira musical promissora.

O público pode acompanhar seu histórico, agenda e alguns recortes de suas atuações artísticas pelo Instagram: @caiorangel.oficial.

Serviço

Show: Caio Rangel em “Michael – O Legado Continua”
Data: 29 de agosto de 2025
Horário: 19h30
Local: Centro Cultural Fundação CSN, Volta Redonda (RJ)
Entrada: gratuita – sujeito à lotação
Instagram: @caiorangel.oficial
Fotos de divulgação: Cláudia Fonseca

 

