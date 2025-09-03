Volta Redonda registra queda de até 64% na criminalidade

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) divulgou dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), via Sistema Integrado de Metas (SIM), que apontam queda nos índices de criminalidade em Volta Redonda entre janeiro e agosto de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo os números, os roubos de veículos diminuíram 64%, passando de 22 para oito ocorrências. O roubo de rua caiu 36%, de 56 para 36 casos, enquanto os furtos de veículos reduziram de 69 para 43 (38%). Já o roubo de carga, que teve uma ocorrência em 2024, não foi registrado neste ano.

Em agosto, o recuo também foi expressivo: o roubo de rua caiu 89% (de nove para um caso) e o roubo de veículos, 80% (de cinco para um). Não houve registros de roubos de carga, a residências, de celulares ou furtos em coletivos no mês.

A análise mês a mês também mostra queda. Em junho, os furtos de veículos recuaram 70% e os roubos de rua, 66%. Em julho, as tentativas de homicídio diminuíram 80%, os furtos de veículos, 77%, e os roubos de rua e de celulares, 67%.

O prefeito Antonio Francisco Neto atribuiu os números às ações municipais. “Estamos avançando com investimentos e parcerias que fortalecem a segurança pública da nossa cidade. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo, com políticas que unem tecnologia, inteligência e presença das forças de segurança nas ruas. Não temos dúvidas de que hoje Volta Redonda é uma cidade cada vez mais segura”, afirmou.

Já o secretário de Ordem Pública, coronel Henrique, destacou a importância da tecnologia. “Os investimentos em tecnologia e em softwares de monitoramento e comportamento nos permitem agir de forma estratégica, integrada e preventiva no combate ao crime. Hoje conseguimos antecipar movimentos e atuar de maneira mais eficiente, contribuindo para essa redução nos índices criminais. A integração, aliada ao apoio da população, tem feito a diferença. É como sempre digo: não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, disse.