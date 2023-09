Volta Redonda reinaugura praça no Vale Verde

Volta Redonda – Entregue à população neste sábado (16), a Praça Oscalina Peixoto Ferreira, no Vale Verde, está de cara nova para uso dos moradores do bairro e região. O espaço fica na Rua Chico Mendes e foi totalmente revitalizado com recursos próprios da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

A reforma contou com novo parquinho, piso, paisagismo e pintura, além da estrutura da quadra ter sido renovada. As melhorias fazem parte do pacote de intervenções urbanísticas realizados pela administração municipal, que vai alcançar todos os bairros da cidade.

Durante as obras, as equipes recuperaram o parquinho, com a reforma dos brinquedos, restauração nos bancos e mesa, além de pintura. Para melhor mobilidade, o entorno da praça passou por limpeza, pintura e reforma dos meios fios. A equipe da SMI reformou ainda o muro de contenção, a canaleta e caixa de drenagem da praça, além da escadaria que dá acesso ao bairro Mariana Torres.

A área também recebeu tratamento paisagístico com plantio de novas árvores e plantas ornamentais, limpeza geral, revitalização das plantas rasteiras e forração. Além disso, o espaço recebeu construção de novos canteiros.

Já a quadra de esportes foi totalmente restaurada, com a troca de alambrado, pintura do piso, colocação de redes para a prática de futsal e basquete, limpeza de calhas, reparo do telhado, pintura e demarcação de quadra e nos tapamentos laterais. O vestiário ganhou louças e pintura.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a entrega da praça representa mais um ambiente de lazer e familiar para a população de Volta Redonda.

“Espero que os moradores tomem conta e preservem esse instrumento público. Agradeço muito a todos que acreditaram e que continuam acreditando em nosso trabalho. Estamos reconstruindo nossa vida e melhorando, cada vez mais, a qualidade de vida dos moradores, entregando espaços públicos totalmente repaginados para a prática de atividades físicas e lazer. Aproveitem”, ressaltou o prefeito.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, agradeceu a dedicação da sua equipe.

“Quero aproveitar a todos que vêm se dedicando para essa reconstrução da nossa cidade. Esses espaços são importantes para melhorar a vida e a convivência das pessoas. Quando o prefeito Neto assumiu o governo a gente não tinha cimento, areia e nem tinta para trabalhar, mas com a garra dele estamos conseguindo transformar a nossa cidade. Até o ano que vem todas as 358 praças do município serão reformadas”, disse Poliana.

O vereador Rodrigo de Àvila (Rodrigo Nós do Povo), agradeceu o governo municipal pela realização de mais uma obra no bairro Vale Verde.

“Nosso bairro está ficando cada dia mais lindo, por tantas obras que vem acontecendo aqui. Viemos de um governo que praticamente destruiu Volta Redonda e hoje o prefeito Neto está reconstruindo nossa cidade. Hoje podemos compara o Vale Verde com um bairro nobre, pois estamos recebendo o mesmo tratamento do governo municipal. Nosso prefeito não vê diferença entre o rico e o pobre. A nossa comunidade merece todo esse carinho e respeito”, disse o vereador.

O deputado estadual Munir Neto esteve presente no evento e destacou as parcerias que vêm ajudando na reconstrução de Volta Redonda.

“Quero parabenizar a toda equipe da SMI pelo trabalho que vem sendo feito em toda a cidade, com muito afinco e deixando a cidade mais bonita. Quando o Neto retornou para a prefeitura, Volta Redonda estava com muitas dificuldades em todas as áreas. Em um esforço conjunto com o Governo do Estado, nossa cidade está sendo reconstruída. Contem comigo! Seguirei trabalhando para trazer verbas para a nossa cidade”, ressaltou.