Volta Redonda renova parceria com Voltaço para apoiar jovens atletas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), renovou nesta semana o Termo de Cooperação com o Volta Redonda Futebol Clube (Voltaço), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). A iniciativa garante os direitos fundamentais de cerca de 100 adolescentes atletas, entre 11 e 17 anos, que integram as categorias de base do clube.

O termo, com renovação semestral, assegura acesso à educação, assistência à saúde, alimentação, convivência familiar e social, além de moradia nos alojamentos do clube. A estrutura inclui academia, suporte pedagógico e visitas familiares liberadas.

Durante a cerimônia de assinatura, a promotora da Infância e Juventude de Volta Redonda, Ana Murchini, destacou que a cooperação visa garantir a permanência escolar dos atletas. “Esse trabalho foi iniciado pelo meu colega Leonardo e envolve diversas instituições. O objetivo é assegurar a matrícula e a frequência escolar dos adolescentes, com monitoramento semestral por meio de listagens. Além disso, o Voltaço vai oferecer, por meio de patrocínio, cursos técnicos aos jovens, conforme o interesse das famílias.”, ressaltou a promotora.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta, reforçou a importância da parceria com o Poder Público. “Tudo que se faz pelo Voltaço é de grande importância. A prefeitura é uma parceira constante. O Raulino, por exemplo, é um estádio que representa bem a cidade. Seguimos caminhando juntos, levando o nome de Volta Redonda para todo o Brasil.”

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou que o convênio também abre espaço para jovens acompanhados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) conhecerem de perto a rotina no clube. “Além de garantir qualidade de vida aos atletas, vamos aproximar as crianças e adolescentes da rede socioassistencial da realidade do Voltaço, mostrando novas possibilidades de futuro. Queremos ampliar os horizontes desses jovens e de suas famílias.”

A cerimônia contou também com a presença do secretário de Educação, Osvaldir Denadai; do presidente da Fevre, Caio Teixeira; dos conselheiros tutelares Bruno Nicolau, Neandro Chaves e Rodrigo Mendes; e das representantes da Smas: Jomara Lage e Juliana Vidal. Os atletas Mateus (sub-20) e Misael (sub-16) participaram do evento representando os demais beneficiados. O Termo de Cooperação reafirma o compromisso da cidade com a formação integral de jovens por meio do esporte.