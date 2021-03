Volta Redonda sedia campanha de doação de alimentos

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 19:34 horas

Volta Redonda – A Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Jardim Paraíba, fará uma campanha de doação de alimentos no próximo fim de semana. No sábado e domingo, dias 20 e 21, das 10 às 17h, por sistema de drive-thru, as doações serão arrecadadas de acordo com as regras de prevenção à Covid-19. Os interessados em colaborar, devem comparecer, de carro, na Rua 535, nº 10, no Jardim Paraíba, ou entrar em contato pelo telefone (24) 3347-2480.

Os alimentos arrecadados serão doados para famílias em vulnerabilidade social, previamente cadastradas, por meio da Sociedade São Vicente de Paula, ligada à Igreja Católica. A entidade faz campanhas periódicas para arrecadação de alimentos e, desta vez, vai beneficiar os moradores dos conjuntos habitacionais do bairro Vila Rica/Três Poços.

O pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, Alercio de Carvalho, que está à frente da campanha, ressaltou que a pandemia contribuiu para aumentar o número de pessoas necessitadas ao mesmo tempo que o fechamento das igrejas diminuiu as doações. “Por isso, convido a todos a participarem da campanha para ajudar a quem precisa. Lembrando que a Quaresma é tempo de intensificarmos a prática da caridade”, pediu Padre Alercio.