Volta Redonda sedia primeiro encontro de trancistas no próximo fim de semana

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 12:52 horas

Evento acontece entre os dias 27, 28 e 29 de maio no Memorial Zumbi dos Palmares

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), está apoiando o primeiro encontro de trancistas de Volta Redonda. O evento acontece no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, com objetivo de construir a autoestima da população negra. As tranças se tornaram símbolo de resistência de mulheres e homens como uma forma de combate ao racismo.

Mais do que estilo, as tranças são uma maneira de valorização das características da população negra, ajudando no empoderamento e resgate de suas origens. Para participar do encontro é necessário fazer a inscrição, através do link: https://bityli.com/qgaZyP

A programação prevê contação de histórias, apresentação de dança afro, oficina de trança, roda de conversa, workshop de cuidado com suas tranças e desfile de tranças e penteados. No dia 27 (sexta-feira), as atividades começarão às 14h. No dia 28 (sábado), das 10h às 14h e no dia 29 (domingo), as ações estão marcadas para às 18h, no Memorial Zumbi.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, mencionou a importância de ações como essa. “O Memorial Zumbi dos Palmares é um espaço dedicado à cultura negra e durante todo o ano queremos fomentar ações voltadas a essa população. Esse é o primeiro encontro de trancistas, mas iremos apoiar muitos outros”, falou.

A coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Renata Ferreira, disse que espera boa adesão do público para os três dias.

“Esperamos muitas pessoas nesse primeiro encontro. Já estamos recebendo as inscrições de interessados. O nosso objetivo é mostrar a importância dos cabelos trançados e combater com informações o racismo. Há muito preconceito ainda sobre o assunto. Queremos trabalhar intensamente sobre essas questões com conhecimento e educação”, citou.