Volta Redonda tem nova etapa do mutirão de cirurgias ortopédicas

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), da Prefeitura de Volta Redonda, promoveu mais uma etapa do mutirão de cirurgias ortopédicas. Mais cinco pacientes foram operados na última quarta-feira (15), feriado pelo Dia da Proclamação da República. O mutirão, que tem como objetivo reduzir a fila de espera pelos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), realizou 106 cirurgias em 2023.

Nessa etapa do mutirão, foram atendidos uma mulher de 66 anos, que passou por uma artroplastia reversa do ombro direito; um homem de 71 anos, que fez uma osteossíntese de fratura de fêmur esquerdo; outro homem de 71 anos, que passou por lavagem mecânica de quadril esquerdo; um homem de 65 anos passou por videoartroscopia do ombro direito; e outro, de 58 anos, fez videoartroscopia do ombro esquerdo.

As cirurgias foram realizadas pelos médicos cirurgiões ortopedistas Túlio Coimbra, Sérgio Pistarinio e Flávio Reis, que é o diretor-médico do HSJB. Todos os pacientes tiveram alta nessa quinta-feira (16) – exceto a mulher que passou por artroplastia reversa, que deixa o hospital nesta sexta-feira (17). A primeira revisão e acompanhamento será em sete dias, na própria unidade hospitalar.

O diretor-médico do Hospital São João Batista, o médico ortopedista Flávio Reis, afirmou que depois de quase fechar as portas em 2020 e passar por uma intervenção judicial no início de 2021, a unidade voltou ser referência no atendimento e realização de cirurgias no Sul Fluminense.

“Nos últimos três anos, estamos dando andamento às cirurgias eletivas que estavam paradas. E os mutirões são, geralmente, feitos nos finais de semana e feriados. E contamos com uma equipe de cirurgiões experientes, que garantem um atendimento de qualidade aos pacientes do SUS”, disse.

Investimento em equipamentos, melhorias e ampliação

Desde 2021, o Hospital São João Batista recebeu investimentos em equipamentos e melhorias nas acomodações para pacientes e acompanhantes. A unidade vai ganhar um prédio anexo, onde era o estacionamento dos médicos.

Três andares abrigarão um novo estacionamento, com um total de 78 vagas, para atender funcionários e equipe médica. O quarto andar funcionará exclusivamente como centro cirúrgico, centro de material de esterilização e unidade de internação pós-cirúrgica. Este bloco será interligado, por rampas e elevadores, ao primeiro pavimento do atual hospital. Acima dele, no último piso, será construído o novo CTI, com 40 leitos e também interligado à unidade atual.

O novo anexo receberá ainda a ampliação dos setores de nutrição, administração e urologia. A farmácia ganhará um novo espaço e o almoxarifado será ampliado. Para atender normas ambientais, uma estação de tratamento de esgoto será implantada. A recepção principal terá mais espaço, e todo parque tecnológico será renovado com mais investimentos.

“O HSJB voltou a ser uma referência no nosso estado, bate sucessivos recordes de cirurgias e está sendo ampliado. Nossa saúde melhorou muito, sabemos que ainda temos muito o que fazer para ficar ideal, mas estamos no caminho certo”, falou o diretor-geral do hospital e vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria.