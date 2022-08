Volta Redonda tem reunião com associações de moradores para alavancar Orçamento Participativo

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 11:51 horas

Encontros serão periódicos para que outras demandas emergenciais também sejam providenciadas

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto e parte do seu secretariado se reuniram nesta segunda-feira, dia 8, com as associações de moradores de bairros de Volta Redonda. Foram ao encontro, no auditório principal do Palácio 17 de Julho, representantes de 30 bairros, além da presidente da FAM (Federação das Associações de Moradores), Fátima Martins.

O objetivo da reunião foi escutar as demandas mais urgentes dos moradores, bem como alavancar obras previstas e aprovadas pelo Orçamento Participativo. Depois de setembro, após o período eleitoral, as reuniões serão periódicas.

“Reconstruir muitas vezes é mais fácil que construir e o Neto está tendo de reconstruir muita coisa. Eu acredito que com as associações ao lado, teremos sucesso em obter melhorias pela nossa cidade. As obras voltaram, a manutenção melhorou, mas temos ainda muito o que fazer juntos. O Neto tem competência e uma equipe preparada para isso”, disse Fátima.

O prefeito fez uma breve apresentação de como encontrou as finanças da cidade, das dificuldades que estão sendo superadas e apresentou os investimentos feitos até agora, em um ano e meio do mandato.

“Depois de achar quase três folhas de pagamento dos servidores atrasadas, colocamos tudo em dia e estamos pagando dentro do mês. As contas estão melhores, mas ainda longe de estarem folgadas e, por isso, o trabalho é diário para não ter o descontrole do passado”, disse Neto.

O prefeito afirmou ainda que a situação das unidades de urgência e emergência da rede municipal de saúde melhoraram de um ano e meio para cá, mas ressaltou que é necessário um esforço cada vez maior para solucionar a falta de médicos nas unidades básicas de saúde.

“Nós estamos fazendo seguidos chamamentos para contratação de médicos, aumentamos salários e agora estamos debruçados nesta questão das unidades básicas de saúde. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas temos muito que melhorar na saúde. Graças ao apoio do Governo do Estado, conseguimos avançar muito e vamos poder avançar muito mais”, afirmou.

Além disso, Neto e as associações discutiram maneiras de melhorar a questão do transporte público na cidade. Apesar de todos reconhecerem que trata-se de um problema nacional, o prefeito disse que vai se dedicar em apresentar melhorias.

“Esse é um problema comum de todas as associações de moradores e temos de arrumar uma solução. A situação não é fácil, mas estamos aqui para trabalhar nisso”, disse Neto.

Participaram da reunião a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e o secretário municipal de Comunicação, Rafael de Paiva.