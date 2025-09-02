terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

Volta Redonda terá 3ª Conferência dos Direitos Humanos com entrada gratuita

Evento acontece no dia 12 de setembro, na Aciap-VR, das 8h às 19h

by Agatha Amorim

Foto: Arquivo/Geraldo Gonçalves

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH), promove no dia 12 de setembro a 3ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos. O encontro será realizado na sede da Aciap-VR (Associação Comercial Industrial Agropastoril de Volta Redonda), das 8h às 19h, com entrada gratuita.

O evento tem como objetivo discutir e elaborar propostas voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos no município, reunindo representantes do poder público, entidades civis e a população.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, ressaltou a importância política da conferência.

“Toda conferência é importante para elaborar políticas públicas. Há muitos anos que não fazemos Conferência dos Direitos Humanos; no mês de julho deste ano realizamos a Conferência da Mulher e agora fomos convidados a realizar a de Direitos Humanos para que a população seja ouvida no seu coletivo e possa dizer o que avançou, se houve retrocessos, o que precisamos ainda avançar. O povo vai discutir políticas públicas para o Município executar. Volta Redonda tem um histórico de defesa dos direitos humanos, quando tivemos a mão amiga, a presença do bispo Dom Waldyr Calheiros, que defendia com unhas e dentes a luta dos trabalhadores, os direitos dos mais fracos e da população da nossa cidade”, afirmou.

A programação será organizada em quatro eixos temáticos: Enfrentamento das Violações e Retrocessos – Igualdade e Justiça Social; Democracia e Participação Popular; Justiça Climática, Meio Ambiente e Direitos Humanos; e Proteção dos Direitos Humanos no Contexto Internacional e Fortalecimento da Institucionalidade na Promoção e Proteção dos Direitos Humanos.

Para a integrante do CMDH e assessora de Promoção de Políticas para os Direitos Humanos da SMDH, Cidinha Araújo, a conferência é um espaço essencial de construção coletiva.

“É um momento importante de discussão e elaboração de propostas para garantir que aconteça avanços nas políticas públicas de defesa dos direitos humanos. A 3ª Conferência terá o tema proposto pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é ‘Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos’; consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas”, destacou.

O presidente do CMDH, advogado João Catta Preta, também ressaltou as expectativas para o encontro.

“O CMDH com a Conferência terá a oportunidade de criar e fortalecer Núcleos Especializados de Atendimento em delegacias, hospitais e centros de referência, com equipes multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais, advogados) preparados para acolher e orientar vítimas de violência de forma humanizada”, afirmou.

Ele acrescentou ainda que uma das metas é ampliar a rede de proteção.

“Também ampliar o Programa de Defensores de Direitos Humanos, comunicadores, ambientalistas, incluindo a criação de um observatório nacional para monitorar e registrar ameaças e ataques, além de emitir alertas e articular ações de proteção imediata em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário.”, disse ele.

A conferência também terá papel estratégico no calendário nacional. Durante o evento serão escolhidos os delegados que irão representar Volta Redonda na 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, marcada para o dia 26 de setembro de 2025.

 

 

Foto de arquivo: Geraldo Gonçalves.
Secom/PMVR

Você também pode gostar

Itatiaia amplia horários de ônibus entre Penedo e...

Festival No Mesmo Barco transforma Praça Zumbi dos...

Barra Mansa recebe nova edição do ‘RJ Para...

Pinheiral capacita agentes de saúde com curso de...

VR: Bandas e fanfarras são destaque no 7...

Estado lança aplicativo 193RJ para pedidos de socorro

Nova UBM recebe nota máxima do MEC pelo...

Angra encerra campanha Agosto Lilás com programação no...

Feira da Roça promove produtos sustentáveis em VR

Homem mente sobre assalto para esconder vício, na...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996