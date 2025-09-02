Volta Redonda terá 3ª Conferência dos Direitos Humanos com entrada gratuita

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH), promove no dia 12 de setembro a 3ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos. O encontro será realizado na sede da Aciap-VR (Associação Comercial Industrial Agropastoril de Volta Redonda), das 8h às 19h, com entrada gratuita.

O evento tem como objetivo discutir e elaborar propostas voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos no município, reunindo representantes do poder público, entidades civis e a população.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, ressaltou a importância política da conferência.

“Toda conferência é importante para elaborar políticas públicas. Há muitos anos que não fazemos Conferência dos Direitos Humanos; no mês de julho deste ano realizamos a Conferência da Mulher e agora fomos convidados a realizar a de Direitos Humanos para que a população seja ouvida no seu coletivo e possa dizer o que avançou, se houve retrocessos, o que precisamos ainda avançar. O povo vai discutir políticas públicas para o Município executar. Volta Redonda tem um histórico de defesa dos direitos humanos, quando tivemos a mão amiga, a presença do bispo Dom Waldyr Calheiros, que defendia com unhas e dentes a luta dos trabalhadores, os direitos dos mais fracos e da população da nossa cidade”, afirmou.

A programação será organizada em quatro eixos temáticos: Enfrentamento das Violações e Retrocessos – Igualdade e Justiça Social; Democracia e Participação Popular; Justiça Climática, Meio Ambiente e Direitos Humanos; e Proteção dos Direitos Humanos no Contexto Internacional e Fortalecimento da Institucionalidade na Promoção e Proteção dos Direitos Humanos.

Para a integrante do CMDH e assessora de Promoção de Políticas para os Direitos Humanos da SMDH, Cidinha Araújo, a conferência é um espaço essencial de construção coletiva.

“É um momento importante de discussão e elaboração de propostas para garantir que aconteça avanços nas políticas públicas de defesa dos direitos humanos. A 3ª Conferência terá o tema proposto pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é ‘Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos’; consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas”, destacou.

O presidente do CMDH, advogado João Catta Preta, também ressaltou as expectativas para o encontro.

“O CMDH com a Conferência terá a oportunidade de criar e fortalecer Núcleos Especializados de Atendimento em delegacias, hospitais e centros de referência, com equipes multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais, advogados) preparados para acolher e orientar vítimas de violência de forma humanizada”, afirmou.

Ele acrescentou ainda que uma das metas é ampliar a rede de proteção.

“Também ampliar o Programa de Defensores de Direitos Humanos, comunicadores, ambientalistas, incluindo a criação de um observatório nacional para monitorar e registrar ameaças e ataques, além de emitir alertas e articular ações de proteção imediata em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário.”, disse ele.

A conferência também terá papel estratégico no calendário nacional. Durante o evento serão escolhidos os delegados que irão representar Volta Redonda na 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos, marcada para o dia 26 de setembro de 2025.

Foto de arquivo: Geraldo Gonçalves.

Secom/PMVR