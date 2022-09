Volta Redonda terá caminhada de promoção à vida e prevenção ao suicídio

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 09:43 horas

Cerca de 50 idosos do Cras do bairro Voldac e do Centro de Convivência do bairro Aero Clube devem participar da iniciativa

Volta Redonda – Dando continuidade às ações do Setembro Amarelo promovidas pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), será realizada no próximo dia 20 uma caminhada de conscientização e apoio à campanha de prevenção ao suicídio. A previsão é que cerca de 50 idosos do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Voldac e do Centro de Convivência do bairro Aero Clube (CCA) participem do evento.

De acordo com as orientadoras sociais Maria Aparecida dos Santos, do Cras Voldac, e Yoritma de La Caridade Londres, do Centro de Convivência, a caminhada sairá dos Cras desses bairros em direção à Arena Esportiva Nicolau Yabrud, que fica na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac. No local acontecerá uma roda de conversa ministrada pela estudante de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), Amanda Mesquita. A programação prevê que a saída do Aero Clube será às 8h, e a da Voldac, às 8h20, com chegada na Arena as 9h.

Segundo a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, a ideia é estimular a criação de uma rede de apoio para prevenção ao suicídio.

“A prevenção não se limita à rede de saúde, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos na sociedade, que poderão colaborar para a diminuição das taxas de suicídio. Além disso, estamos promovendo a inclusão social dos idosos, que é muito importante”, avalia a secretária.