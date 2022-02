Volta Redonda terá plantão de vacinação contra Covid-19 para crianças e adultos

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 11:36 horas

Neste fim de semana, dias 12 e 13, doses serão aplicadas novamente no Zoológico Municipal e nos shoppings Sider e Park Sul

A vacinação contra a Covid-19 em Volta Redonda, que já vinha ocorrendo também aos fins de semana, será novamente ampliada para adultos. No último plantão, a imunização foi direcionada apenas para aplicação de doses pediátricas. Neste fim de semana, dias 12 e 13 de fevereiro, pessoas a partir de 12 anos e crianças de 5 a 11 anos poderão fazer a vacinação. Novamente as doses serão aplicadas no Zoológico Municipal (Zoo-VR) e nos shoppings Sider e Park Sul. No zoológico, a vacinação será iniciada às 9h, com encerramento às 16h, tanto no sábado quanto no domingo.

No Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, o horário de atendimento no sábado será das 9h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. No shopping Park Sul, sábado e domingo, as doses serão aplicadas das 10h às 20h.

O coordenador de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, destacou que a nova estratégia do plantão de vacinação é dar oportunidade para que crianças e pais façam a imunização juntos.

“Com esta ampliação, queremos reforçar a conscientização da vacina para que os pais, principalmente os que estiverem com alguma dose em atraso, façam a vacinação nestes dias. Além disso, muitos pais que trabalham durante a semana poderão levar as crianças nestes locais para aplicação da dose com o horário mais flexível”, disse.

Vacinação de adultos – reforço

Vasconcellos citou novamente a importância dos adultos acima de 18 anos fazerem o reforço. Todos vacinados até 21/11/2022 já podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

Vale ressaltar que os idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos (acima de 18 anos) estão recebendo a 4ª dose. A dose adicional está sendo aplicada com intervalo de até quatro meses após a 3ª dose.

Confira abaixo o cronograma de vacinação deste fim de semana:

Infantil: Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 21/11/2021;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.