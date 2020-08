Volta Redonda trabalha prevenção em áreas de risco antes do período de alerta da Defesa Civil

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 18:27 horas

Volta Redonda – Um grupo da prefeitura de Volta Redonda, formado por diversas secretarias e autarquias, iniciou na manhã desta terça-feira, dia 25, uma série de ações preventivas em áreas de risco da cidade, antes do período de alerta da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) – ocasião em que ocorrem fortes chuvas, iniciando em novembro e seguindo até o mês de março do ano seguinte.

O primeiro local a ser visitado foi uma área na Rua Teresópolis, no bairro Siderlândia, onde alguns imóveis já se encontram interditados pela COMPDEC, mas algumas famílias permanecem no local.

A área fica localizada atrás de lotes da Rua Mangaratiba e no local existe um talude com aproximadamente 20 metros de altura por 15 metros de largura, demonstrando novos riscos de deslizamentos, sem cobertura vegetal, com tubulações expostas e aéreas.

“Estamos com um cenário de risco onde têm várias casas envolvidas, todas muito vulneráveis. Com esse alto risco de deslizamento, trouxemos todas as equipes que podem fazer alguma intervenção na área, para minimizar o risco para as famílias”, explicou o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Leandro Rezende.

Além da Defesa Civil, o grupo é formado pelas secretarias de Infraestrutura (SMI) e de Ação Comunitária (Smac), além do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU-VR) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR).

Durante a semana, as equipes atuarão de forma conjunta no local, produzindo relatórios e realizando ações necessárias para sanar possíveis problemas. A partir da próxima semana o grupo dará continuidade às visitas em outras áreas de risco do município.