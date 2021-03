Matéria publicada em 30 de março de 2021, 16:48 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fará nesta quarta-feira, dia 31, a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 71 anos de idade. Amanhã, também receberão a segunda dose da vacina os idosos que foram imunizados com a primeira dose até 10 de março. A vacinação acontecerá nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 9h à s 16h. O município segue a ordem decrescente de idade, conforme determinação do Ministério da Saúde.

As unidades vão atender aos idosos que estão cadastrados no site da prefeitura ou na própria unidade de referência onde fazem acompanhamento. Além disso, qualquer pessoa, dentro da faixa etária prevista para amanhã, mesmo sem cadastro, pode ir a um dos locais portando um documento de identidade, cartão do SUS para ser vacinado e comprovante de residência no município.