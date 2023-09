Volta Redonda vacina mais de 3 mil animais e tem feira de adoção

Volta Redonda – Pelo menos 3755 mil animais entre cães e gatos foram vacinados neste sábado (16), na terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica de Volta Redonda. Desse total, 2996 de doses foram destinadas aos cães e 759 para os gatos. A iniciativa da Secretaria de Saúde (SMS) vai até 30 de setembro e tem o objetivo de proteger os animais e evitar a transmissão da raiva para humanos.

Cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, devem ser vacinados contra a raiva – doença altamente letal, que pode ser transmitida para seres humanos. A vacinação acontece de forma itinerante durante cinco sábados, sempre das 8h às 17h, atendendo todas as regiões do município.

A vacinação foi realizada em oito unidades de saúde dos bairros Belvedere, Monte Castelo, Roma I e II, Rústico, São Geraldo, Siderópolis e Vila Rica/Tiradentes. Somando as três etapas já realizadas, 10.036 animais foram vacinados.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, explicou que a vacina antirrábica é a única forma de prevenir a enfermidade, fatal em quase 100% dos casos, e para manter os pets saudáveis.

“Além disso, a raiva é uma zoonose e pode também afetar o ser humano. Esses animais estão em nossos lares e precisam estar protegidos para também estarmos protegidos. Manter os animais imunizados também é um método de proteção para os responsáveis. Montamos uma logística para que todos os bairros possam ser contemplados e que a vacina esteja próxima de todos”, explicou a coordenadora.

A doença

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença. “A partir do momento que o vírus entra no corpo do animal e a doença começa a apresentar os primeiros sintomas, haverá paralisia progressiva de todas as funções do corpo e o animal morrerá em poucos dias”, finalizou Janaina Soledad.

Próximas etapas

No próximo sábado, dia 23, a vacinação estará disponível nas unidades de saúde dos bairros Açude I e II, Belmonte, Belo Horizonte, Mariana Torres, Padre Josimo, Retiro I e III, Vila Brasília; a Escola Amaral Peixoto (no bairro Retiro) e a Praça Nemem Elias Cury (bairro Vila Mury) também receberão os animais.

No encerramento da campanha, dia 30 de setembro, os animais devem ser levados às unidades de saúde do Água Limpa, Santo Agostinho, Vila Rica/Três Poços, Vila Americana, Volta Grande, Jardim Paraíba, na Igreja Divino Espírito Santo, no bairro Jardim Amália I e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Voldac e Aero, além do drive-thru, na Ilha São João.

Adoção

O Espaço ‘Família Animal’ deu novos lares a onze animais nessa última edição do evento, que aconteceu neste sábado (16), no acesso A do Shopping Park Sul. Sete cães e quatro gatos ganharam novos tutores. A iniciativa da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), contou com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Os animais do Espaço de Adoção ‘Família Animal’ são provenientes de fiscalizações de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ.