Voltaço finaliza preparação antes de encarar o Paysandu na Série B

Time viaja para Belém após últimos ajustes táticos; jogo contra o Paysandu será na sexta (5), no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B

by Lívia Nascimento

Equipe realizou o último treinamento sob o comando do técnico Rogério Corrêa, focado em ajustes táticos para a sequência da Série B – Foto: Anderson Mendes – MKT VRFC

Volta Redonda – O Volta Redonda encerrou, nesta quarta-feira (3), os trabalhos em casa antes da viagem para Belém (PA). No Estádio Raulino de Oliveira, a equipe realizou o último treinamento sob o comando do técnico Rogério Corrêa, focado em ajustes táticos para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Voltaço será contra o Paysandu, na sexta-feira (5), às 19h, no Estádio Mangueirão. A partida é válida pela 25ª rodada da competição e terá transmissão pelos canais Disney+.

Após a atividade em Volta Redonda, a delegação seguiu ainda na noite de quarta para o Rio de Janeiro, de onde embarcou para a capital paraense. Já em Belém, o elenco fará um treino na quinta-feira (4) como parte da preparação final para o duelo.

 

