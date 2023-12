VR: Academia da Saúde forma segunda turma de pilates para gestantes

Volta Redonda – A Academia da Saúde Darcilei Monteiro de Oliveira – Professor Darcilei, no Volta Grande, formou a segunda turma de pilates para gestantes acompanhadas pela UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do mesmo bairro. As grávidas, que fazem o pré-natal na unidade de saúde, estão aptas para fazer as aulas a partir da 20ª semana de gestação, desde que liberadas pela equipe médica.

O primeiro grupo, formado por três gestantes, iniciou a atividade em junho deste ano e foi acompanhado até o parto. Agora, quatro grávidas fazem as aulas na Academia da Saúde.

Évelli Aline de Jesus Maia Santos fez parte da primeira turma de pilates para gestantes da Academia da Saúde, e afirma que a atividade ajudou nas semanas finais da gravidez e durante o pré-parto.

“No momento em que aparecia alguma dor, repetia os movimentos que aprendi nas aulas. Além disso, o pilates me ensinou a controlar a respiração e fazer agachamentos importantes no pré-parto. Usei tudo isso quando fui ganhar minha bebê no Hospital São João Batista (HSJB)”, contou Évelli, mãe de Elisa, que nasceu em julho deste ano.

Jhennifer Silva de Jesus está na segunda turma de pilates para gestantes da unidade. Ela começou a prática assim que foi liberada pela unidade de saúde e hoje está na reta final da gestação, com 31 semanas.

“Minha experiência está sendo maravilhosa. Foi uma das melhores escolhas que fiz em permanecer no pilates, vejo muitas meninas que entram e logo em seguida desistem, eu priorizei esse momento para mim e minha filha, com foco no parto normal e creio que dará tudo certo, assim como já vem dando. O meu corpo está tão acostumado com os exercícios que quando não vou ele já sente”, afirmou.

De acordo com a fisioterapeuta Jéssica Souza, responsável pelas aulas na Academia da Saúde, o pilates possui inúmeros benefícios como a melhora na respiração, ajudando a diminuir a ansiedade e a sensação de cansaço, e ativa os músculos abdominais, melhorando a consciência corporal da gestante.

“O fortalecimento e mobilidade do assoalho pélvico promove a tonificação dessa musculatura, ajudando a combater infecções urinárias e auxiliando no trabalho do parto natural. O pilates também melhora as dores nas costas e nas pernas, provocadas pelas mudanças do corpo nas gestantes”, explicou, lembrando que as aulas de pilates acontecem às segundas e sextas-feiras, entre 10h e 11h.

Academia da Saúde

A Academia da Saúde dá suporte à unidade da Atenção Primária do Volta Grande, oferecendo atividades físicas, práticas integrativas e educativas a moradores.

“O local foi reaberto em março deste ano após reforma completa, contribuindo para um novo estilo de vida da população, com caminhada orientada, yoga, dança circular, treinamento funcional e roda de terapia comunitária”, lembrou a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A Academia da Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua 1.025, nº 176, Volta Grande, com equipe multiprofissional composta por enfermeiros, nutricionista, psicólogo, terapeutas, educadores físicos e fisioterapeutas. As inscrições para as atividades devem ser feitas na unidade.