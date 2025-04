VR: Ação comunitária leva serviços ao Candelária

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda realizou, na sexta-feira (11), uma “Ação Comunitária” na quadra poliesportiva do bairro Candelária. O evento, com o tema “Sorriso, Saúde e Cidadania – Um dia de Bem-Estar e Direito”, ofereceu uma série de atividades e serviços voltados para a promoção da saúde, cidadania e bem-estar, como o Programa de Inclusão Produtiva, brinquedolândia para as crianças e apresentações culturais, incluindo teatro.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a ONG SOS.

Com essa iniciativa, a administração municipal reforça seu compromisso em aproximar os serviços da população, oferecendo uma maior integração entre os cidadãos e as políticas públicas disponíveis, garantindo mais acesso, cidadania e qualidade de vida para todos. A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou a importância do evento para a comunidade local.

“Essa ação é uma excelente oportunidade para que as pessoas do Candelária e regiões vizinhas possam acessar serviços essenciais e participar de atividades culturais e educativas. Nosso objetivo é levar os serviços públicos diretamente para quem mais precisa, promovendo a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos comunitários”, afirmou a secretária.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é um importante ponto de acesso aos serviços de proteção social básica e atua como porta de entrada para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, proporcionando também encaminhamentos para a proteção especial.