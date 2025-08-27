quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

VR: alerta para golpe de cobrança indevida para atendimento no HSJB

Integrante do SUS, hospital realiza atendimento gratuito e não cobra por medicamentos; tentativa de golpe deve ser denunciada

by arthur

Foto: Arquivo

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda tem recebido, nos últimos dias, alertas de moradores que receberam mensagens solicitando contribuição financeira para atendimento no Hospital São João Batista (HSJB), assim como para a aquisição de medicamentos. A Prefeitura reforça, como em ocasiões anteriores, que qualquer solicitação dessa natureza é uma tentativa de golpe e deve ser denunciada.

O hospital integra a rede municipal de saúde e faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), do governo federal – sendo, portanto, uma instituição pública que não cobra qualquer valor pelo atendimento, tratamento, exame e outros serviços.  A direção da unidade médica ressalta que em nenhuma hipótese são cobrados valores aos familiares de pacientes internados.

Caso algum morador receba qualquer pedido de dinheiro para pacientes ou familiares, ele deve denunciar às autoridades policiais a tentativa de golpe.

 

Você também pode gostar

Volta Redonda leva aulas de robótica para estudantes...

Barra Mansa realiza campanha ‘Descarte Solidário’ neste sábado...

Prefeitura de Resende e Firjan oferecem cursos culturais...

[VÍDEO] Homem de 61 anos é preso em...

VR: atividades esportivas gratuitas no Ginásio do São...

Instituição leva saúde e cidadania a festival de...

CSN promove workshop de transformação digital em Volta...

Jogo criado por estudante do UniFOA vence Hackathon...

Casa Claudionor Rosa oferece curso gratuito de xadrez...

Tiro de Guerra de Barra Mansa homenageia Dia...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996