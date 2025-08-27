VR: alerta para golpe de cobrança indevida para atendimento no HSJB

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda tem recebido, nos últimos dias, alertas de moradores que receberam mensagens solicitando contribuição financeira para atendimento no Hospital São João Batista (HSJB), assim como para a aquisição de medicamentos. A Prefeitura reforça, como em ocasiões anteriores, que qualquer solicitação dessa natureza é uma tentativa de golpe e deve ser denunciada.

O hospital integra a rede municipal de saúde e faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), do governo federal – sendo, portanto, uma instituição pública que não cobra qualquer valor pelo atendimento, tratamento, exame e outros serviços. A direção da unidade médica ressalta que em nenhuma hipótese são cobrados valores aos familiares de pacientes internados.

Caso algum morador receba qualquer pedido de dinheiro para pacientes ou familiares, ele deve denunciar às autoridades policiais a tentativa de golpe.