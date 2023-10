VR: Aplicativo ‘Cidade Monitorada’ terá upgrade mostrando o que acontece na cidade em tempo real

Volta Redonda – O aplicativo ‘Cidade Monitorada’, mantido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), terá uma nova função que começa a operar no dia 1º de novembro, informou a prefeitura neste sábado (21). Uma reunião entre a Semop e outras pastas, como a secretaria de Fazenda (SMF), Saae-VR, secretaria de Cultura (SMC), Mobilidade Urbana (STMU), Infraestrutura (SMI) e Defesa Civil acertou os últimos detalhes para o lançamento da novidade. Agora, o app terá informações sobre acontecimentos emergenciais ou de ações programadas na cidade. Qualquer mudança estará disponível a um clique na palma da mão do usuário. Segundo a Semop, a ideia é facilitar o dia a dia do cidadão.

“Essa nova função do aplicativo vai ajudar a fazermos um trabalho preventivo de mobilidade e informação para os cidadãos de Volta Redonda. Todos poderão saber, em tempo real, o que está acontecendo na cidade antes de sair de casa. A ideia é dar mais informações para que cada cidadão possa se programar ou ficar por dentro da rotina da cidade naquele dia. Um acidente, trânsito lento ou obra vai estar dentro do app para todos os usuários”, explica o titular da Semop, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A nova função está sendo implantada e começa a operação no dia 1 de novembro. Hoje, é possível acessar 100 câmeras da cidade, em tempo real. O acesso é liberado das 6h às 20h, todos os dias da semana. As mensagens poderão ser acessadas 24h por dia. O acesso e o login podem ser feitos pelo link https://appordempublica.voltaredonda.rj.gov.br/tixxi/freeview/.

“Essa integração entre as secretarias visa, principalmente, a otimizar uma ferramenta que já funciona muito bem e deixar ela ainda mais útil para a população. A previsibilidade das ações é fundamental para diminuir os impactos na cidade. O prefeito Neto quer fazer da cidade mais moderna e com mais tecnologia. Creio que mais essa ferramenta vem agregar muito, em um momento que temos muitas obras, e isso vai facilitar muito a orientação da população. Isso para fazer sempre o melhor percurso e entender melhor o que acontece na cidade” frisa Luiz Henrique.