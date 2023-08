VR: Campanha de Vacinação Antirrábica terá início neste sábado

Volta Redonda – Com o objetivo de proteger os animais e toda a população, a Prefeitura de Volta Redonda inicia neste sábado (26), a campanha de vacinação antirrábica 2023. Cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, devem ser vacinados contra a raiva – doença altamente letal, que pode ser transmitida para seres humanos.

A vacinação acontece de forma itinerante durante cinco sábados, sempre das 8h às 17h, atendendo todas as regiões do município. O primeiro sábado de vacinação comtempla nove bairros, nos seguintes locais: UBS Caieiras; UBS Candelária; UBS Dom Bosco; UBSF Nova Primavera; Cras Santa Cruz; UBSF Santa Rita do Zarur; Escola Juarez Antunes – bairro São Luiz; Igreja de Nossa Senhora Aparecida – bairro Pinto da Serra; e UBSF São Sebastião.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, ressalta que a vacinação é a única forma de prevenção contra a raiva.

“A vacina antirrábica é confiável, gratuita e garante proteção, tanto para o seu animalzinho quanto para a sua família. A doença (raiva) permanece controlada no município graças às campanhas de vacinação, que acontecem anualmente. Mesmo que o seu animal não tenha sido vacinado no ano anterior, deve ser levado normalmente este ano para se vacinar. Após a vacinação, o tutor (dono do animal) recebe um comprovante que deve ser guardado, assegurando que seu animal está protegido”, comenta a coordenadora.