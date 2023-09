VR: chuvas e expansão da cidade exigem adequação nas redes subterrâneas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda tem dezenas de obras subterrâneas em andamento, visando ampliar as redes de abastecimento de água, de drenagem (pluviais) e de captação de esgoto. Os serviços vêm sendo executados e entregues desde janeiro de 2021 e são apontados como uma necessidade quase básica para garantir melhorias no presente, mas principalmente preparando a cidade para o futuro. Apesar dos transtornos que estes tipos de obra causam, o prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância de executar trabalhos essenciais apontados pelos engenheiros do município. “Quem está sem água na torneira ou alagado precisa destes trabalhos”, disse Neto, que emendou:

– Estamos investindo muito nestas obras, que geram transtornos, mas são fundamentais para garantir o crescimento de Volta Redonda. Tem chovido mais e a cidade também tem crescido muito, por isso são obras que se tornaram vitais para Volta Redonda. Temos de acabar com os alagamentos causados pelas chuvas, bem como garantir que a água potável chegue na casa de todos. Alguém teria de fazer estas obras e nosso governo tem essa missão para garantir melhorias agora e para as gerações futuras – disse Neto.

Somente através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), foram concluídas nos últimos meses nove frentes de obras que ampliaram a rede de captação de águas pluviais. As áreas beneficiadas foram: Jardim Belmonte, Três Poços, Ponte Alta, Retiro, Rústico e Brasilândia. Atualmente, duas grandes obras estão em andamento pela mesma secretaria, sendo uma na Estrada da Fazenda Santa Cecília no Ingá e outra na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na região do bairro Santa Cruz. Em geral, são áreas onde foram detectados alagamentos ou rompimento de redes antigas, que já não suportam o volume de água.

– Nós percebemos que os meses chuvosos estão aumentando nos últimos anos. Ano passado, as chuvas começaram no fim de setembro e só terminaram após março acabar. Isso, aliado ao crescimento da cidade com novos empreendimentos imobiliários, fazem crescer a necessidade de uma adequação das redes – disse Poliana Moreira, Secretária de Infraestrutura.

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda também tem aberto seguidas frentes de trabalho, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água e a captação de esgoto. A maior delas foi na Beira-Rio, que corre paralela à Avenida Adalberto de Barros Nunes. Outra grande obra foi feita na Rua 33, que tinha a rede toda comprometida pelo tempo e foi trocada. No entanto, o Saae também fez diversas obras nos bairros, principalmente em áreas mais afastadas do Centro. “Estamos buscando atender toda a cidade. Não é uma missão fácil, mas já conseguimos melhorar muito nosso tempo de resposta aos problemas. A tendência é melhorar gradativamente”, disse Paulo César de Souza, o PC, diretor-presidente do Saae.

No bairro Santa Cruz, as redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto da Avenida dos Ex-Combatentes foram ampliadas. A autarquia também finalizou a construção de 324 metros de rede de esgoto em um trecho da Rua Principal, no bairro Retiro, que antes não contava com rede própria. No Padre Josimo, por exemplo, o Saae substituiu 174 metros de rede de esgoto e beneficiou cerca de 280 moradores. Outro trabalho de grande porte foi feito na região do bairro Roma, onde a Prefeitura já concluiu a construção de 4.686 metros de rede de água potável para abastecer o Núcleo Santa Bárbara, na divisa do município com Getulândia, distrito de Rio Claro.

Mais investimentos

O Saae também já garantiu abertura de novas obras em áreas onde foram detectados problemas de abastecimento de água ou na captação de esgoto. Haverá uma grande obra na Rua Orlando Telles, no Santa Cruz, e outra que vai refazer a rede que abastece o Jardim Europa. Os bairros Paraíso e Morada da Granja também serão beneficiados com novas redes de água potável.