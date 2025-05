VR: Cinestesia às Margens chega à terceira idade

Volta Redonda – Foi firmada uma parceria entre o Instituto Dagaz e a Secretaria de Ordem Pública (SEMOP), na tarde da última segunda-feira (5), junto com a Patrulha de Proteção ao Idoso, com o objetivo de levar informações aos idosos da cidade através do projeto Cinestesia às Margens.

Participaram da reunião o coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, secretário de Ordem Pública de Volta Redonda; Marinez Fernandes, gestora do Instituto Dagaz; Márcia Helena, coordenadora do projeto Cinestesia; entre outros representantes das duas instituições.

A iniciativa busca utilizar o trabalho realizado pelo Dagaz no projeto Cinestesia às Margens, que leva cinema a comunidades em situação de vulnerabilidade e promove debates sobre os temas abordados após cada exibição. O objetivo é apresentar filmes que retratam a realidade e os direitos dos idosos. Através da Patrulha do Idoso, serão divulgados e explicados os direitos estabelecidos no Estatuto do Idoso, com o intuito de conscientizar o público sobre seus direitos e contribuir para a diminuição das violências praticadas contra essa faixa etária.

Três exibições cinematográficas já estão agendadas: uma no dia 2 de junho, na praça do bairro Vila Rica; outra no dia 27 de junho, no bairro Sessenta; e a terceira no dia 1º de outubro, na Vila Santa Cecília, em comemoração ao Dia do Idoso. A ideia é realizar pelo menos uma exibição por mês em bairros diferentes da cidade.

De acordo com o coronel Luiz Henrique, essa parceria fortalecerá a defesa dos idosos, ajudando a frear a violência praticada contra eles e promovendo avanços na qualidade de vida dessas pessoas. “Essa parceria é importante porque elaboramos diversos projetos para fortalecer ainda mais a garantia dos direitos dos idosos. Com a chegada de junho, um mês significativo para a maioridade, temos certeza de que, após esse planejamento, entregaremos resultados satisfatórios para reduzir cada vez mais a violência praticada contra os idosos”, afirmou.

“Estamos captando mais um amigo para o Dagaz, para somar à nossa rede, e estamos muito felizes pela confiança do coronel. Aguardem, pois muitas novidades estão por vir!”, expressou Marinez Fernandes, gestora do Instituto Dagaz.