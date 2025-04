VR: Colégio Estadual Santos Dumont recebe verba de R$ 2,6 milhões

Volta Redonda – O deputado estadual Munir Neto visitou, na manhã dessa segunda-feira (28), o Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Niterói, em Volta Redonda. A visita foi acompanhada pelo coordenador da Regional Sul Fluminense de Educação, Vitor Fonseca, e pelos secretários municipais de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e de Juventude, Munir Filho.

Por meio de uma articulação do deputado junto à secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, o colégio recebeu uma verba de R$ 2,6 milhões para uma reforma geral, que inclui também a cobertura da quadra poliesportiva — um pedido antigo da comunidade escolar. As obras já começaram, há cerca de uma semana, e a previsão é que sejam concluídas em 120 dias.

Além disso, Munir destinou à unidade R$ 100 mil de uma emenda impositiva, que a direção do colégio utilizou para a construção de uma biblioteca, uma sala multimídia e uma sala de atendimento ao servidor, destinada ao acolhimento dos profissionais que trabalham na escola. Esses espaços já estão prontos.

“A Educação é uma prioridade do nosso mandato, e sempre fizemos questão de destinar as emendas impositivas a diversos colégios da região. As diretoras e os diretores das unidades podem usar a verba como julgarem melhor, e fiquei muito feliz de ver o resultado aqui no Colégio Santos Dumont. Fizeram uma biblioteca muito bonita, ampla e confortável, que vai melhorar ainda mais o ambiente escolar”, afirmou Munir, acrescentando: “Fico ainda mais feliz em ver que a verba foi utilizada para estimular a leitura, já que temos um projeto — o Cartão do Saber — que permite aos alunos e professores comprarem livros diversos. Esse projeto já foi aprovado na Alerj e sancionado pelo governador Cláudio Castro, e deve ser lançado oficialmente muito em breve.”

A diretora-geral do Colégio Santos Dumont, Patrícia de Paula, destacou o empenho do deputado na liberação da verba para a reforma da escola e aproveitou a visita para fazer a entrega oficial da biblioteca, que vai homenagear a primeira professora da instituição, Cecília Damato Streva.

O Colégio Estadual Santos Dumont é um dos primeiros de Volta Redonda, tendo sido fundado em 1962. Atualmente, atende cerca de 500 alunos, entre o 1º e o 3º ano do Ensino Médio.

“Queria agradecer muito o empenho do deputado Munir, além da secretária Roberta e do coordenador Vitor. Nós pedíamos essa reforma há muito tempo, e toda a comunidade escolar vai se beneficiar bastante”, afirmou a diretora, que estava acompanhada da diretora-adjunta, Thayna Pinheiro, e da equipe do colégio.