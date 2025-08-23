sábado, 23 agosto 2025
VR: Colégio Wandir de Carvalho dedica sábado letivo a educação ambiental

Alunos aprenderam sobre preservação ambiental e importância dos espaços verdes da cidade

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Cerca de 100 maquetes sobre diferentes temas ligados ao meio ambiente, além de oficinas e palestras, movimentaram o Colégio Municipal Wandir de Carvalho, no bairro Siderlândia, durante este sábado letivo (23). O evento reuniu professores, estudantes e a comunidade escolar em atividades voltadas à conscientização ambiental.

A direção do colégio, composta pela professora Juliana Leite Martins, diretora geral, e pela professora Camila Vianna de Souza, dirigente de turno, avaliou como muito positiva a participação de toda a comunidade escolar. A professora Juliana Ferreira, de ciências, articulada com docentes de diferentes disciplinas, destacou a relevância do sábado letivo no contexto atual.

“Acreditamos que nós, como professores das diferentes áreas, precisamos provocar esse tipo de atividades. Assim, com juntar a teoria e a prática no ato de ensinar, tornando-os protagonistas de mudanças”, afirmou Juliana Ferreira, agradecendo a participação do MEP (Movimento de Educação Popular).

Entre os destaques, a maquete da Pedreira da Voldac recebeu elogios do professor Dalan Augusto Costa, de geografia. “Eu agradeço, foi muito rico e produtivo o envolvimento dos professores e estudantes!”

Protagonismo infanto-juvenil

José Maria da Silva, o Zezinho, representando o MEP, conduziu a oficina sobre “territórios ambientais em VR”, com foco na Pedreira da Voldac, destinada a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Segundo ele, o tema foi novidade para os alunos.

“Os estudantes, alunos bem atentos, na medida que iam localizando os territórios importantes: a casa, o bairro, os rios e riachos e na cidade – o Horto Municipal, a Fazenda do Ingá, a Floresta Cicuta, ao apresentar a Pedreira da Voldac compreenderam e entenderam a importância histórica e atual do espaço a ser recuperado e protegido. Benjamin, 9º ano, após as explicações virou ‘monitor’ e passou a apresentar o cartaz da pedreira”, relatou Zezinho.

Aline, aluna do 6º ano fundamental, reforçou a importância do aprendizado. “Foi muito bom aprender sobre os espaços verdes de Volta Redonda. Como a gente vai viver sem natureza protegida!? Deus criou para a gente cuidar”, disse.

