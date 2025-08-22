VR: Conexão Mega Cidadania leva inclusão social ao bairro Retiro

Volta Redonda – A Praça Tiradentes, no bairro Retiro, foi palco da segunda edição do evento Conexão Mega Cidadania em 2025, nesta sexta-feira (22). A iniciativa, realizada de forma conjunta pela Prefeitura de Volta Redonda, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), descentralizou os serviços públicos e promoveu um mutirão de cidadania com atendimentos gratuitos em saúde, assistência social, educação, cultura e lazer.

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) prestaram atendimentos a população, como atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), emissão da Carteira do Idoso Interestadual, e informações sobre serviços e projetos como o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Centro POP, Abrigo Seu Nadim e o serviço de Família Acolhedora.

A prefeitura também disponibilizou corte de cabelo gratuito, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica, além de atrações culturais, atividades físicas, feira de artesanato e distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica. Para as crianças, teve recreação, teatro e a Biblioteca Sobre Rodas.

Ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil também foram destacadas, com distribuição de materiais educativos e orientações à população. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) também garantiu o transporte acessível ao público PCD (Pessoa com Deficiência), assegurando a participação de todos com conforto.

“É muito importante termos esse momento de integração entre todos os serviços. A descentralização amplia o acesso da população, especialmente em regiões que muitas vezes o público não consegue chegar até os serviços. Queremos oportunizar aos jovens, idosos e famílias o acesso à documentação, orientação e acolhimento, fortalecendo as comunidades”, ressaltou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.

Moradores do bairro e de regiões próximas compareceram em peso para aproveitar os serviços. Dona Maria do Rosário, 73 anos, do bairro Belmonte, se emocionou ao falar sobre sua decisão de voltar a estudar.

“Eu fico muito à toa, sozinha. Resolvi estudar para ocupar a mente, fazer alguma coisa. Aqui me orientaram e já fui encaminhada para a escola Pará, de Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, disse ela, animada com o recomeço.

Maria José de Melo, 60 anos, moradora do bairro Pinto da Serra, aproveitou para regularizar documentos. “Fiquei sabendo pelo rádio e vim fazer minha identidade digital e a carteira do idoso. Achei maravilhoso, porque nem sempre a gente consegue ir longe. Um evento assim perto de casa ajuda muito.”, destacou.

Ações do Estado e da prefeitura

O evento contou com a participação ativa de secretarias municipais, como Saúde, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Esporte e Lazer, além de serviços oferecidos pelo Governo do Estado. O RJ Para Todos trouxe emissão de documentos, atendimento do Detran, Fundação Leão XIII, Procon e a Carreta do Trabalhador — com serviços como carteira digital, orientação para seguro-desemprego e intermediação de vagas de trabalho.

O deputado estadual Munir Neto destacou que a iniciativa é a união de três forças, três potências e que o evento leva os serviços para mais perto da população. “É a primeira vez que o Conexão Mega Cidadania acontece no bairro Retiro, normalmente fazemos na Praça Brasil (Vila Santa Cecília). Essa união entre Estado, prefeitura e UniFOA garante à população acesso direto a direitos básicos, com dignidade e proximidade.”

Saúde em foco: combate à tuberculose

Durante o evento, também houve uma ação específica de combate à tuberculose, doença que ainda registra altos índices de prevalência no estado do Rio de Janeiro. A médica Silvia Mello dos Santos, responsável técnica do Centro de Doenças Infecciosas (CDI) de Volta Redonda, explicou o objetivo da iniciativa.

“Estamos aqui para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. Quem apresenta tosse por mais de três semanas deve procurar uma unidade de saúde. O exame é simples, indolor, feito por escarro e fica pronto em 24 horas. Quem é diagnosticado já inicia o tratamento imediatamente”, explica.

Segundo ela, além do tratamento medicamentoso, o paciente diagnosticado recebe um auxílio-alimentação, que ajuda durante o processo. “A maioria dos casos abandona o tratamento antes do fim, e isso impacta nos nossos indicadores. Por isso, ações como essa são essenciais para conscientizar e promover a adesão”, completou.