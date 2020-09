Volta Redonda e Resende recebem ambulâncias da Secretaria Estadual de Saúde

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 14:20 horas

Frota foi viabilizada por meio de emendas da bancada de deputados federais do Rio, na legislação passada

Sul Fluminense- Volta Redonda e Resende receberam novas ambulâncias da Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro. A frota foi viabilizada por meio de emendas da bancada de deputados federais do Rio, na legislação passada. Ao todo nove municípios do Estado do Rio receberam os veículos.

O secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet, entregou as 22 ambulâncias nesta quarta-feira, dia 09, em uma cerimônia no quartel do Corpo de Bombeiros em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, com a presença dos secretários municipais de Saúde.

Contando as ambulâncias entregues nesta quarta-feira, já foram distribuídos 311 veículos de transporte de pacientes a municípios do estado, beneficiando milhares de pessoas e garantindo agilidade no socorro médico.

– Hoje estamos na última etapa da entrega dessas ambulâncias aos municípios. No total, foram mais de 300 ambulâncias, a partir do envolvimento dos nossos representantes no Congresso Nacional. A bancada decidiu que uma parte da verba direcionada ao nosso Estado seria distribuída a todos os municípios do estado, sem exceção, independentemente de viés político – disse o secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet.

Ele informou que a SES vai retomar os repasses de verba aos municípios, que tinham sido interrompidos após o início da pandemia de coronavírus. A maior parte dos municípios recebeu apenas as verbas referentes ao primeiro trimestre. Haverá também repasse de verbas para projetos de combate à Covid-19.