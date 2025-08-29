sexta-feira, 29 agosto 2025
VR e Sine firmam parceria para atender mulheres em situação de violência

Parceria garante encaminhamento para vagas e fortalecimento da autonomia feminina

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda firmou, nessa quinta-feira (28), uma parceria com a Subprefeitura do Retiro para atender mulheres vulneráveis em processos seletivos para o mercado de trabalho. A parceria, que envolve o Sine (Sistema Nacional de Emprego) e o Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), foi fechada durante reunião na Subprefeitura, com a presença da secretária Glória Amorim e do coordenador da autarquia, Fernando Martins, e equipes dos dois órgãos municipais.

Por meio da iniciativa, as mulheres em situação de violência doméstica e familiar serão encaminhadas ao mercado de trabalho e orientadas a participar das vagas abertas, através do processo seletivo das empresas com chances reais de empregos.

A coordenadora do Ceam, Patrícia Vieitas, destacou o alcance da parceria: “A violência contra a mulher deixa marcas físicas, psicológicas e gera dependência financeira nos atendimentos realizados pelo Ceam. É notável que uma das formas para sair dessa situação de violência é a garantia de renda, ofertada geralmente pelo trabalho”, explica Patrícia, acrescentando que a parceria representa um avanço fundamental na autonomia e fortalecimento das mulheres, visando empregabilidade, de modo a quebrar o ciclo de violências.

“É essencial para que o atendimento às mulheres seja completo, indo além da proteção imediata e alcançando a construção de caminhos dignos, seguros e com oportunidades reais de futuro”, completou a coordenadora.

Ceam

O Ceam é um serviço especializado vinculado à Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, que obedece na atuação ao cumprimento de diretrizes nacionais e tem por objetivo acolher, atender e orientar as mulheres que estão em situação de violência, contando com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogas e advogadas capacitadas para prestarem um serviço de qualidade e excelência no âmbito dos direitos humanos das mulheres. E tem o apoio permanente da Patrulha Maria da Penha para acompanhar o cumprimento das medidas protetivas urgentes.

