VR: entidades beneficentes recebem dinheiro arrecadado no 9º ‘Arraiá da Cidadania’

Volta Redonda – Representantes das 32 entidades beneficentes cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e no Conselho de Segurança Alimentar de Volta Redonda, e que participaram do 9º “Arraiá da Cidadania”, receberam nesta segunda-feira (28) os cheques com a verba arrecadada durante os quatro dias de festa. Ao todo, foram divididos entre as instituições mais de R$ 500 mil.

A entrega foi realizada no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, com a presença do diretor-executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Paulo César de Souza, o PC, que coordena a organização do evento; da secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte; do secretário de Estratégia Governamental (Gegov), Carlos Macedo; e do deputado estadual Munir Neto.

O prefeito Neto agradeceu a presença de todos e comemorou o sucesso do evento, destacando a importância das entidades para o município.

“Essa é uma festa democrática, onde todos são beneficiados. O evento, além de contribuir com essas entidades, que fazem um excelente trabalho e chegam aonde o poder público não chega, também beneficia a população que consegue comprar comidas feitas com muito carinho e com excelentes materiais, com preço acessível”, disse o prefeito.

O deputado Munir Neto destacou a importância desse evento para a cidade: “O ‘Arraiá da Cidadania’ já é uma festa tradicional e que ajuda, e muito, as entidades da nossa cidade. Entrei com um Projeto de Lei para que essa festa entre para o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro. Isso será um ganho muito grande, pois podemos receber mais investimentos”, explicou o deputado.

O diretor-executivo do Saae, Paulo César de Souza, agradeceu a toda a equipe que trabalhou para que o “Arraiá da Cidadania” pudesse acontecer. “Essa festa não teria acontecido se todas as pessoas envolvidas não tivessem se dedicado tanto. A todos eles, o meu muito obrigado. Esse ano observamos uma coisa muito bonita, que foi a solidariedade entre as entidades. Eles ajudavam uns ao outros para que, no final, tudo desse certo. Isso é sinal de maturidade e compromisso com a causa dessas entidades. Fico muito feliz de fazer parte dessa equipe”, disse o diretor-executivo.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, lembrou que a prefeitura fornece todos os insumos e infraestrutura para a realização da festa. “As entidades entram com a mão de obra para a confecção dos produtos e venda, e a administração municipal viabiliza os insumos. É uma festa para a família, com muita segurança e com preços acessíveis. Quem ganha sempre é a população. Tanto aquelas que são beneficiadas por essas entidades, quando as outras que vão participar da festa. Por isso, aproveito para agradecer e parabenizar a todos”, disse a secretária.

Meta

Para o ano que vem, o prefeito Neto está propondo uma nova meta: bater o recorde de 100 mil pizzas fritas vendidas durante os quatro dias de festa. Para isso a equipe que organiza o evento está estudando a possibilidade de colocar mais uma barraca de pizza frita no local.

“Vamos conversas com o Vitor Hugo, presidente da Fundação Beatriz Gama, para verificar essa possibilidade. O objetivo é trazer mais agilidade ao serviço, diminuindo a fila e assim vender mais pizzas fritas”, disse PC.

A presidente da Casa da Criança e do Adolescente, Guaraciara Lopes, destacou que a entidade mobilizou 62 voluntários para trabalhar nos dias do “arraiá”.

“Acredito que eu esteja falando em nome da maioria das instituições. Talvez a prefeitura não tenha a dimensão de quanto o valor que a gente arrecada faz a gente respirar. Esse recurso irá ajudar muito na manutenção da entidade. Não é um trabalho fácil, mas que no final todos comemoram. Muito obrigada por essa excelente iniciativa”, disse a presidente.

Além do valor em dinheiro, que irá ajudar na manutenção da instituição, a coordenadora de atividades do Instituto Dagaz, Marinez Teodoro Fernandes, frisou que a visibilidade que o ‘Arraiá da Cidadania’ traz para a entidade é de suma importância.

“A festa é uma forma de a gente se firmar como instituição, uma vez que estamos participando de uma festa com as melhores e mais fortes instituições da cidade. O evento não é bom só para captação da nossa instituição, mas também para o fortalecimento da nossa imagem, nossa participação comunitária e a democratização de acesso. Estar perto do Poder Público, junto com a sociedade civil, é muito importante. Além disso, o ‘Arraiá’ é uma oportunidade para a população participar de uma festa acessível, promovendo o fortalecimento de vínculo através da igualdade”, finalizou Marinez.