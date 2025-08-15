VR: Forças de segurança e Sejuv definem ações para o Festival da Juventude

Volta Redonda – A reunião entre representantes da Polícia Militar, Operação Segurança Presente, Guarda Municipal (GMVR), Empresa de Processamento de Dados (EPD-VR) e das secretarias de Ordem Pública, Cultura e Juventude de Volta Redonda definiu, nesta sexta-feira (15), os detalhes do esquema de segurança para o Festival da Juventude do munícipio. O evento acontece no próximo dia 23, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Entre as medidas anunciadas, o 28º Batalhão de Polícia Militar vai atuar com 20 policiais e quatro viaturas durante o evento. A Secretaria de Ordem Pública fará o monitoramento em tempo real através das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e contará com o ônibus de monitoramento, um Ciosp móvel, instalado nas proximidades da Praça Brasil. O objetivo é que toda a área de interesse seja monitorada. A Guarda Municipal e a equipe da Operação Segurança Presente reforçarão a segurança e o ordenamento do espaço.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a reunião teve como objetivo planejar as ações integradas e garantir que o evento ocorra com tranquilidade.

“O planejamento, a integração entre as forças e o uso de tecnologia são fundamentais para o sucesso do Festival da Juventude. Estamos trabalhando de forma conjunta para que o evento seja um momento de celebração, cultura e lazer, sem abrir mão da segurança de todos.”, disse Coronel Henrique.

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, ressaltou que o planejamento de segurança é parte essencial da organização.

“É um evento feito para os jovens e queremos que todos possam aproveitar com tranquilidade. Essa mobilização das forças de segurança mostra o cuidado e o compromisso da prefeitura com o público – incluindo artistas e trabalhadores” afirmou.

Participaram também da reunião os subsecretários de Cultura e da Juventude, Frederico Paschoeto e Sérgio Loureiro, respectivamente; o comandante do 28º BPM, coronel Moisés Sardemberg; o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano de Paula; o coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério; e o diretor-presidente da EPD-VR, Edvaldo Silva, entre outros.

Programação musical

O repertório de apresentações começa na abertura do festival com a Fantástica Fábrica de Freestyle, que reunirá MCs da Batalha da Aposta, Roda Cultural de Volta Redonda, Batalha Central e Batalha da Torre. Em seguida será a vez do rapper TH6 subir ao palco e animar o público presente.

A noite encerra com o show especial de Papatinho, beatmaker responsável por sucessos que misturam o funk 150 BPM (Batidas Por Minuto) com trap, entre eles a música “Onda Diferente” que hoje soma mais de 100 milhões de streams apenas no Spotify; e sua colaboração com rapper Orochi, “Amor de Fim de Noite”, que chegou a 200 milhões de stream também na mesma plataforma, além da produção de grande parte do álbum “Kisses”, de Anitta. Foi Papatinho também quem produziu todo o multipremiado álbum “Abaixo de Zero: Hello Hell”, de Black Alien, com o melhor do rap clássico, no estilo boom bap.