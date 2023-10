VR: Hospital São João Batista ganha espaço ecumênico

Volta Redonda – Um espaço ecumênico foi inaugurado no Hospital São João Batista (HSJB). De acordo com a prefeitura, o local foi criado para oferecer um ambiente reservado e acolhedor, onde pacientes, familiares e servidores possam expressar sua fé. O espaço é dedicado para todas as crenças, sendo propício para orações e reflexões.

Projetado pela arquiteta e assessora técnica do HSJB, Claudia Maria Freitas de Amorim, o ambiente era um pedido de familiares de pacientes. Próximo a este espaço, há um jardim para a circulação de pacientes no suporte e auxílio no restabelecimento do bem-estar.

“O espaço é muito importante para os familiares, pacientes e para os nossos servidores terem tranquilidade para expressarem sua fé, por meio de orações. É um ambiente ecumênico, ou seja, qualquer religião é bem-vinda, todas as pessoas que queiram se recolher espiritualmente podem usar o local, que permanece aberto 24 horas por dia”, disse a arquiteta.

Claudia ainda mencionou que o espaço ecumênico já tem sido utilizado e muito elogiado por todos. “As pessoas que entraram e fizeram seus pedidos e orações elogiaram a iniciativa do hospital. Esse retorno é muito gratificante, pois o lado emocional de cada um também conta no acolhimento e tratamento médico”, afirmou.

Luto

Além do espaço ecumênico, o HSJB também recebeu reforma e ampliação do necrotério (morgue). O espaço ganhou uma sala de despedida ao lado, para atender as famílias com maior dignidade proporcionando melhor conforto na hora do luto.

“Com esta reforma também adquirimos uma câmara fria mortuária, um equipamento extremamente necessário em um hospital com grande rotatividade de atendimentos. E por mais delicado que seja o assunto, é fundamental pensarmos no acolhimento das famílias neste momento de perda. Com isso, também estamos assegurando dignidade à população”, finalizou Claudia de Amorim.

Sala de alta

Outra novidade é a sala de alta, inaugurada no mês passado. O local é destinado aos pacientes liberados pela equipe médica, mas que aguardam a chegada do familiar, ou transporte. No espaço, há TV, poltronas, ar-condicionado, café e biscoitos para que o paciente espere de maneira confortável o seu acompanhante.

“A sala de alta é uma novidade muito positiva no setor público, é a primeira na rede municipal de Volta Redonda. Estamos investimos muito na modernização do Hospital São João Batista, que voltou a ser referência no estado do Rio de Janeiro. A ideia desta sala é oferecer um ambiente humanizado e agilizar os atendimentos do setor de internação. Enquanto damos alta a um paciente, outro espera pelo leito, que agora fica acessível mais rapidamente devido a este outro ambiente de saída do paciente”, explicou o diretor e vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria.