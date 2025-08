VR: Mutirão de cirurgias do Hospital São João Batista atende mais 14 pacientes

Volta Redonda – O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, prossegue com o mutirão de cirurgias. Dessa vez, 14 pacientes foram atendidos entre a sexta-feira (1º) e sábado (2) na unidade da rede municipal de saúde, sendo fundamentais para que o hospital siga a bater, todos os meses, um novo recorde na realização de procedimentos.

Na sexta-feira, o médico-ortopedista Flávio Reis, que também é diretor-médico do HSJB, realizou duas artroplastias totais de joelho (direito e esquerdo) em duas pacientes, de 66 e 72 anos. No sábado, a Drª. Michelle realizou cinco cirurgias de síndrome do túnel do carpo em pacientes entre 50 e 80 anos; uma cirurgia de tumoração no polegar direito em um paciente de 69 anos; e uma cirurgia de De Quervain, para tratar a inflamação dos tendões abdutor longo e extensor curto do polegar, localizados em um túnel no punho, em uma paciente de 58 anos.

Urologia

Ainda no sábado, o Dr. Anderson realizou cinco cirurgias de urologia. Três pacientes, com idades entre 60 a 76 anos, foram submetidos a prostatectomia a céu aberto, indicada para retirada total ou parcial da próstata. Realizada por incisão no abdômen, permite acesso direto ao órgão para tratar câncer ou hiperplasia. O procedimento oferece ampla visualização ao cirurgião, sendo indicado quando alternativas minimamente invasivas não são recomendadas.

Outros dois pacientes, de 53 e 68 anos, passaram por RTU de próstata. Também conhecida como ressecção transuretral da próstata, ela é feita com auxílio de um endoscópio introduzido pela uretra. Utilizando instrumentos especiais, o médico remove partes da próstata aumentada que estão obstruindo o fluxo urinário. O método é indicado principalmente para tratar sintomas urinários causados pela hiperplasia prostática benigna.

O Hospital São João Batista (HSJB) tem ampliado o acesso à saúde em Volta Redonda por meio de mutirões de cirurgias, que aumentam o número de procedimentos para pacientes com cirurgias eletivas e casos de urgência. Como referência em pronto atendimento, o HSJB equilibra a demanda entre agendados e emergenciais, garantindo mais eficiência e agilidade no cuidado à população.

“Mais do que permitir ao São João Batista bater, todos os meses, o seu recorde de cirurgias, os mutirões são essenciais para oferecer melhor qualidade de vida para todos os pacientes já atendidos por nossas equipes”, declarou o prefeito Antonio Francisco Neto.