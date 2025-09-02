terça-feira, 2 setembro 2025
VR: mutirão prevê quase 1,5 mil atendimentos oftalmológicos

Ação na Ilha São João inclui cirurgias de catarata e pterígio, procedimentos com yag laser e consultas pré e pós-operatórias

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação


Volta Redonda – A etapa de setembro do projeto Revi-VER, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda há pouco mais de quatro anos para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS, vai promover 1.430 atendimentos oftalmológicos entre esta terça-feira (2) e sexta-feira (5), na Ilha São João.

Estão programadas 450 cirurgias de catarata e 80 de pterígio. Com mais esse mutirão, o projeto se aproxima da marca de 24 mil cirurgias de catarata realizadas no centro cirúrgico móvel.

Nesta semana, também estão previstos 400 procedimentos de capsulotomia com yag laser – técnica utilizada para a limpeza da lente intraocular implantada durante a cirurgia de catarata, além de 300 biometrias (consultas pré-operatórias) e 200 revisões após 30 dias da cirurgia.

Exames na Policlínica da Cidadania

Simultaneamente ao mutirão na Ilha São João, na terça-feira (2), quarta- feira (3) e quinta-feira (4), o Instituto de Olhos Parolin, empresa contratada pela prefeitura para executar o programa Revi-VER e coordenar o serviço oftalmológico no município, vai ofertar 150 exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnostica diversos tipos de doença. Estão agendados 50 exames por dia na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), no bairro Jardim Paraíba, onde funciona o Centro Oftalmológico de Volta Redonda.

Novos agendamentos

Moradores de Volta Redonda diagnosticados com catarata podem se inscrever no programa. Para isso, é necessário comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF) mais próxima da residência e apresentar o cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e encaminhamento para a cirurgia, que pode ser emitido tanto pela rede pública quanto pela rede privada de saúde.

