VR: parceria entre prefeitura e INSS agiliza concessão de aposentadorias

Volta Redonda – A conquista da tão sonhada aposentadoria tem se tornado mais fácil para moradores de Volta Redonda, graças ao convênio firmado entre a prefeitura e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que criou um posto avançado do órgão federal na Subprefeitura do Retiro. O espaço tem facilitado o acesso da população aos serviços do INSS, agilizando os atendimentos.

É o caso de Sílvio Barros, 64 anos, morador do bairro Vila Rica-Tiradentes, que tentava se aposentar desde 2018, incluindo inúmeros indeferimentos de processos e contratação de advogado. Após dificuldades em vencer a burocracia, ele conseguiu se aposentar por tempo de contribuição, em apenas um dia, após ser atendido na Subprefeitura do Retiro.

“Eu não conhecia a Subprefeitura e vi na Internet o serviço oferecido aqui, e foi a oportunidade que me deu um ânimo. Quando cheguei, a recepção foi maravilhosa. O pessoal é muito educado, muito atencioso. Fui encaminhado para a sala do senhor Olavo, que me deu toda a atenção, deu a entrada na aposentadoria e foi acompanhando tudo comigo. Vim no dia 29 de agosto e no dia 30 já estava aposentado. E com uma alegria imensa ele me ligou para informar. Só tenho a agradecer a Deus, ao senhor Olavo e a toda a equipe da Subprefeitura”, disse Sílvio.

Quem também conquistou em um curto prazo o direito ao benefício foi Francisco Carlos Chaves, 65 anos, morador do bairro Coqueiros. Com apoio de sua prima, Sonia Maria Chaves, de 63, ele iniciou o atendimento na Subprefeitura do Retiro no dia 21 de agosto e, três dias depois, já estava aposentado por idade.

“Tentei várias vezes a aposentadoria dele, mas sempre caía em exigência. Inclusive, ele havia perdido alguns documentos, como a carteira profissional. Por indicação do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), procurei a Subprefeitura, e aqui o pessoal ajudou até na questão da documentação. Só tenho que agradecer, porque eu não entendo nada, e foi ótimo, porque se não fosse o pessoal aqui, eu não ia conseguir”, disse emocionada Sonia.

“Estou muito feliz”, resumiu Francisco.

Cerca de 60 aposentadorias já foram concedidas

As concessões das duas aposentadorias estão entre as 59 solicitações que tiveram sucesso por meio do atendimento na Subprefeitura, desde que a parceria foi implantada no ano passado. Segundo Olavo Mageste, que é o funcionário da Subprefeitura responsável pelo atendimento de demandas relacionadas ao INSS, as solicitações de quem está querendo se aposentar representam a maior procura entre os serviços do INSS ofertados na autarquia municipal.

“Aposentadoria representa 78% dos atendimentos. A partir do registro do pedido, até a sua aprovação e concessão pelo INSS, o processo tem levado em torno de três dias. Bem rápido”, explicou Olavo, ressaltando que a Subprefeitura só efetua o registro do pedido após conferência de toda a documentação exigida solicitada no site (sistema do INSS).

“Em caso de o contribuinte estar com a documentação incompleta, solicitamos ao mesmo retornar para trazer os documentos faltantes, porque, se cair em exigência, os prazos mudam e podem chegar a até seis meses para nova conferência pelo INSS”, acrescentou Olavo.

Para quem tiver interesse em dar entrada em sua aposentadoria pelo posto avançado do INSS, na Subprefeitura, a autarquia orienta levar as seguintes documentações para agilizar o atendimento: carnês de pagamento (autônomo); Carteira de Trabalho (todas, no caso de haver mais de uma); identidade e CPF; comprovante de residência; Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (se tiver).

Atendimento gratuito evita intermediários

Além de agilizar o atendimento, o convênio traz outro benefício ao cidadão. De acordo com o coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, o serviço oferecido gratuitamente na Subprefeitura é uma forma de evitar que o contribuinte tenha que pagar pelo serviço de terceiros para dar entrada no processo junto ao INSS.

“É uma maneira de evitarmos intermediários, que costumam se aproveitar da dificuldade de algumas pessoas em entender e manusear o sistema, o aplicativo, além de cumprir a burocracia, e que acabam pagando pelo serviço que é totalmente gratuito”, frisou o coordenador.

Jorginho lembra ainda que recentemente o INSS adotou sistema automatizado para atendimento, o que provocou dificuldade para a concessão de benefícios por conta de motivos como banco de dados desatualizado e falta de orientação.

“Na vanguarda, Volta Redonda já faz com sucesso esse trabalho de acompanhamento do processo até o fim. A pessoa é atendida em uma sala na qual tem acesso a todo o processo da sua solicitação, na tela do computador do funcionário responsável. E nossa equipe tem o cuidado de orientar corretamente aos usuários quanto aos documentos exigidos, pois dessa forma impedimos que o tempo necessário para a concessão se alongue. Com essa forma de atendimento alcançamos 87% nas concessões solicitadas. E a perspectiva é que até o final do ano sejam realizados 170 pedidos e concessões”, afirmou Jorginho.

Outros serviços – O posto avançado do INSS na Subprefeitura do Retiro conta ainda com outros serviços para a população, como pensão (12 pedidos concedidos até o momento), auxílio-doença por incapacidade (9 concessões) e auxílio-maternidade (7 concessões).