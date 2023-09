VR: Praça no bairro Retiro é reinaugurada

Volta Redonda – A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) entregou mais uma área de esporte e lazer totalmente reformada para os moradores do bairro Retiro. Na noite dessa quarta-feira, 13, a população conferiu as melhorias na Praça Alzira M. de Almeida, na Rua Caetés. O local ganhou nova academia de ginástica, além de quadra poliesportiva, parque infantil e jogo de mesas revitalizados. O alambrado também foi reformado, dando mais segurança aos frequentadores.

Toda praça passou por manutenção. As calçadas foram limpas, pintadas, os meios-fios foram reformados e ganharam rampa de acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, tornando o espaço acessível. A quadra poliesportiva foi recuperada com pintura geral do piso e manutenção das traves e redes, assim como das tabelas para basquete. O paisagismo incluiu construção de novos canteiros.

“Estivemos aqui no Mirante do Vale na última semana, também na quarta-feira, para entregar a Praça Luiz Rosa. Em sete dias, voltamos ao Retiro para mostrar a revitalização da Praça Alzira M. De Almeida. E o trabalho não para. Temos uma programação de entrega de áreas lazer, convivência e de esporte que vai até o fim do ano, beneficiando toda cidade”, avisou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, reconheceu que a equipe da SMI se desdobra para dar conta do serviço de manutenção em todos os bairros e elogiou o empenho. “São eles que cuidam do recapeamento asfáltico, tapa-buracos, capina, roçada, recolhimento de entulhos, limpeza e muito mais”, lembrou Neto, acrescentando:

“E a recuperação das áreas lazer, convivência e esporte é parte importante dessa missão. É nas praças de bairro que as famílias podem relaxar, conversar, levar as crianças para brincar e que os moradores de todas as idades usam para prática de esporte. Tudo isso de graça. Então é dever do município cuidar para que estes espaços públicos estejam seguros para receber a população”, afirmou o prefeito, reforçando o papel do morador que deve ajudar a preservar o local bonito e denunciar qualquer depredação.

Os vereadores Sidney Dinho e Cacau da Padaria também estiveram no local e agradeceram à Poliana e toda a equipe da SMI pelo trabalho que vêm desenvolvendo em toda a cidade. “Sou nascido e criado no bairro Retiro e mostrei para a Poliana que esta praça merecia um carinho especial. Ficou tudo muito bonito e com segurança para atender os moradores”, agradeceu Dinho.