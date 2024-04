VR: Prefeitura conclui entrega de material escolar e uniforme para 38 mil alunos da rede municipal

Os novos tênis são padronizados na cor azul e com solado branco para todos. Em relação ao uniforme, estudantes do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) receberam o kit composto por três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa, uma regata e duas bermudas. Para quem está cursando o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e a EJA (Educação de Jovens e Adultos) foram entregues três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa e uma regata. Já o kit para a Educação Infantil contém uma calça, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas de manga curta e uma regata.

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda já concluiu a entrega do material escolar e dos uniformes para todas as escolas da rede municipal de ensino. Novidade neste ano e fazendo parte pela primeira vez dos kits, os novos tênis seguem sendo entregues nas unidades escolares e, assim como os outros itens, vão beneficiar cerca de 38 mil estudantes, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

