VR: Prefeitura retoma recapeamento asfáltico na Rua Fulgêncio Neto, no Aterrado

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda retoma nesta segunda-feira (4) as obras de recapeamento asfáltico, realizadas com um investimento de R$ 5 milhões do Governo do Estado no município. A próxima via beneficiada será a Rua Fulgêncio Neto, no bairro Aterrado, em ambos os sentidos, divididos por um canteiro central.

As intervenções ocorrerão no período noturno, iniciando pela fresagem, que consiste na remoção do asfalto antigo. Até o momento, já receberam novo revestimento a Avenida Paulo de Frontin, no trecho entre a Prefeitura e a Rua Neme Felipe, além de toda a Rua 537, no Jardim Paraíba. Após a conclusão dos trabalhos na José Fulgêncio Neto, a obra seguirá para o trecho da Avenida Paulo de Frontin que vai da ponte Pequetito Amorim até a Prefeitura.

“Temos realizado os serviços à noite, em geral, para evitar maiores transtornos aos motoristas, que devem estar atentos às mudanças no trânsito. Em breve, os condutores poderão sentir a melhoria nos trechos recuperados, como é o caso da Avenida Paulo de Frontin, uma das vias mais importantes e de maior movimento na cidade”, afirmou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.

Ainda sem cronograma definido, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) informa que outras vias previstas para recapeamento, conforme acordo com o Governo do Estado, são: Rua Nicanor Teixeira de Carvalho, no Barreira Cravo; Estrada da União, no Retiro; Avenida Afrânio de Barros, no bairro Ponte Alta; e Rua São José de Calazans, entre os bairros São João e Centro. Ao todo, serão recapeados cerca de seis quilômetros, totalizando mais de 46 mil metros quadrados de asfalto.

O serviço utiliza o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um material de alta qualidade e durabilidade, composto por agregados minerais e ligante asfáltico aquecidos a altas temperaturas. Essa mistura é aplicada e compactada sobre a pista, garantindo resistência ao tráfego intenso, às variações climáticas e ao desgaste, sendo o método mais usado em obras urbanas e rodoviárias no país.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o apoio do governo estadual para a melhoria da infraestrutura viária. “O governador Cláudio Castro esteve na cidade semana passada (para a inauguração do viaduto Porfírio de Almeida) e passou pelo Aterrado, onde conferiu o serviço que estamos fazendo no recapeamento da Paulo de Frontin. Só podemos agradecer por continuar investindo em nossa cidade, pois nosso trabalho é sério. É assim que vamos fazer de Volta Redonda a cidade em que todos sonhamos viver”, declarou.

Em 2024, cerca de 300 ruas e avenidas de Volta Redonda receberam novo asfalto graças a essa parceria entre prefeitura e governo estadual.