VR: Professores da UFRJ intensificam preparação de estudantes do MEP para o ENEM

Volta Redonda – Professores ligados a um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ministraram, na segunda-feira (11), uma aula remota para estudantes do Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política (MEP). A iniciativa foi realizada na sala do MEP e teve como foco temas socioambientais, a partir de sugestões feitas pelos próprios alunos em consulta realizada no mês de julho, como forma de intensificar a preparação para o ENEM.

Os professores Marcelo Campello, biólogo, e Eduardo Melo, geógrafo, apresentaram os temas “Amazônia, Amazônias: Aspectos geográficos, desafios e potencialidades” e “Antropoceno, Racismo Ambiental e questões ambientais na Amazônia Brasileira”. A mediação foi conduzida presencialmente pela conselheira do MEP, Vânia Morgado, também ligada ao projeto da UFRJ.

De acordo com a coordenação, os estudantes participaram ativamente, levantando questões como a inércia das autoridades, a naturalização das queimadas e o papel do desenvolvimento no contexto do antropoceno. Para os organizadores, o debate contribuiu para ampliar o repertório e a argumentação dos alunos para vestibulares como ENEM e UERJ.

A professora Irineia Brígida, conselheira do MEP e integrante do projeto da UFRJ, sugeriu a realização de uma nova rodada de debates, com questões específicas do ENEM, em razão da relevância e da densidade dos temas abordados. A data será definida pela equipe.