VR: Programa reduz fila de cirurgias ortopédicas no Hospital Zilda Arns

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) realizou neste sábado (19), um mutirão de consultas e exames para cirurgias ortopédicas no Hospital Regional Dra. Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda. Mais de 70 pacientes foram atendidos durante a ação, que faz parte do programa “Agora tem especialistas”, iniciativa que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por procedimentos ortopédicos na rede pública estadual.

A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, acompanhou o início do mutirão na unidade. Esta etapa marcou o início da triagem para as cirurgias reguladas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER). Também estiveram presentes o subsecretário de Atenção à Saúde da SES-RJ, Caio Souza, e o diretor adjunto do Ministério da Saúde, Rodrigo Lages.

“Começamos com 50 consultas de coluna e 25 de joelho. Ao longo da semana, teremos mais 100 atendimentos na linha de ortopedia. Estamos hoje aqui adiantando o tempo de espera na fila na linha de ortopedia. Teremos ainda outros mutirões e outras linhas de cuidado aceleradas em nossas unidades dentro do programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde“, afirmou Claudia Mello.

Entre os pacientes atendidos, estava o aposentado Mauro Maurício de Oliveira, de 60 anos, morador de Piraí. Ele convive há anos com fortes dores na coluna e tem indicação para cirurgia. Após a consulta, realizou exame de raio-x e elogiou o atendimento recebido. “Foi muito rápido e já fiz o raio-x. O médico foi atencioso e já saio daqui com a minha nova receita”, comentou Mauro.

Desde a inauguração do seu centro cirúrgico, em julho de 2022, o Hospital Regional Zilda Arns atingiu a marca de 10 mil cirurgias ortopédicas e gerais realizadas. A unidade, que faz parte da rede estadual de saúde, oferece suporte para atendimentos de média e alta complexidade e é referência no cuidado intensivo, tanto para pacientes adultos quanto pediátricos.

Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, na BR-116, o hospital é o maior do interior do estado do Rio de Janeiro e atende cerca de 1,2 milhão de habitantes de 12 municípios da região, além de pacientes de outras localidades por meio do Sistema Estadual de Regulação.

Investimentos em infraestrutura

Nos últimos anos, o hospital recebeu investimentos em infraestrutura e tecnologia. Entre os equipamentos mais modernos está o aparelho de ressonância magnética com recursos de inteligência artificial. O equipamento dispõe de uma mesa que acomoda pacientes obesos e possui abertura de 70 cm, proporcionando maior conforto e reduzindo a sensação de claustrofobia. Além disso, o aparelho produz menos ruídos e realiza exames com mais rapidez, sendo utilizado para exames cardíacos, vasculares e oncológicos.

O centro cirúrgico, que possui seis salas para procedimentos de alta complexidade, também teve seu funcionamento ampliado e agora opera também aos fins de semana. Entre os procedimentos realizados no hospital estão cirurgias ortopédicas, torácicas, vasculares, broncoscopias e laqueaduras tubárias.