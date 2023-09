VR promove 1º Encontro Municipal de Alunos Surdos

Volta Redonda – Um grupo de alunos surdos, com deficiência auditiva e Codas (Child Of Deaf Adults – Crianças Ouvintes Filhas de Pais Surdos)da rede municipal de ensino participou na terça-feira (26) do 1º Encontro Municipal de Alunos Surdos do município, que reuniu cerca de 70 pessoas – enbtre estudantes e familiares – no Zoológico Municipal (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília.

Lá, os jovens participaram de recreação e assistiram a uma peça teatral apresentada na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O grupo foi recebido com um café da manhã e logo depois participou da dinâmica interativa ‘Caça ao Tesouro’. Os alunos foram divididos em três grupos e tinham que encontrar palavras-chave, que neste caso eram nomes de animais. Em seguida, iam para o recinto do animal escrito, onde os intérpretes de Libras seguravam envelopes contendo outras palavras. Os estudantes juntavam esses dizeres e formavam a frase ‘Quando eu aceito a língua de uma pessoa, eu aceito a pessoa’.

Após a brincadeira, todos assistiram à peça ‘Amor em Libras’, encenada pela Companhia Teatral Granada, realizada na ‘Arca do Saber’ do zoo. De acordo com a prefeitura, a peça foi criada especialmente para esse momento, e teve como propósito ressaltar a importância do desenvolvimento da autoestima, o respeito ao próximo e a diversidade da comunidade surda.

O ator e diretor da peça, Paulo Rangel, explicou que o espetáculo em Libras foi pioneiro. “A companhia tinha esse desejo de montar um trabalho em Libras. Tentamos de todas as formas, buscamos pessoas para nos orientar, nos ajudar, e esse convite veio no momento certo. Com um pouco de criatividade, bom senso, a gente acabou trazendo o espetáculo e percebendo que realmente atingiu o público de uma forma interativa, porque a gente via durante a apresentação as expressões das pessoas e a participação deles”.

O evento foi organizado pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME) e pela Seção de Educação Especial. O objetivo, segundo o departamento, foi comemorar o ‘Setembro Surdo’, que possui datas importantes para a Comunidade Surda, como o Dia Nacional do Surdo (26/09) e o Dia do Tradutor Intérprete (30/09).

“Eventos como esse são importantes, pois proporcionam maior interação e visibilidade para a comunidade surda do nosso município”, enfatizou Elisabeth Mello, coordenadora da Seção de Educação Especial da SME.