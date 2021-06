VR realiza feira de adoção animal na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 11:34 horas

Evento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibilizou animais apreendidos ou vítimas de maus-tratos

Volta Redonda- A prefeitura de Volta Redonda através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou neste domingo, dia 13, a primeira feira de adoção “Família Animal”, realizada este ano.

No evento que aconteceu na Rua 21, Vila Santa Cecília (próximo ao Escritório Central), quatro cachorros e dez gatos encontraram novos lares.

Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, os bichinhos que participaram da campanha eram provenientes de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos e também os resgatados nas ruas, que se encontravam sob a tutela de protetores independentes ou ONG de proteção animal. Os adotantes tiveram que apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Os cães colocados para adoção foram castrados e os felinos, todos filhotes, tiveram castração garantida pela Prefeitura. O tutor deve apresentar cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ. O agendamento deve ser feito pelo telefone 3339-4555.

“O espaço de adoção foi um sucesso. Equipe nota 10. Agradeço também aos guardas municipais que atuaram fortalecendo a segurança do evento e a Quatree que muito contribuiu conosco, ofertando amostras de ração para quem esteve no evento e também aos adotantes”, destacou Alexsandra Fernandes, coordenadora de “Proteção e Bem-Estar Animal” da SMMA.

Próximos eventos

A previsão é que as feiras de adoção da SMMA ocorram mensalmente a partir de agora. Antes, os eventos estavam suspensos por causa das medidas restritivas da Covid-19.

Para doar

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientadas sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção. Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3350-7123 ou na sede da SMMA, na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta.