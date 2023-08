VR: reforma da Academia da Vida avança com conclusão de serviços

Volta Redonda – A reforma da Academia da Vida, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), avançou nos últimos dias, com a conclusão de alguns serviços. A unidade escolar voltada para a terceira idade do município, localizada no Acesso Laranja do Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, está recebendo melhorias em toda a estrutura para melhorar o atendimento aos mais de 230 alunos que participam dos cursos oferecidos.

As equipes responsáveis pela obra já realizaram a troca da cobertura de policarbonato; impermeabilização do piso da laje; revitalização da estrutura metálica, das paredes e do piso; lixamento e limpeza geral das esquadrias, além de melhoria para aumentar o fluxo de escoamento da água da chuva.

Entre os serviços em andamento e os que ainda serão executados estão: revestimento do rodameio e pastilha; colocação de treliça para suporte do forro mineral; colocação de drywall; instalação do novo sistema elétrico para ligação dos aparelhos de ar-condicionado; e pintura de toda a unidade.

“A obra já avançou bastante, toda a estrutura está sendo revitalizada para dar mais conforto e segurança, e logo nossos alunos da Melhor Idade terão um espaço totalmente novo para receberem e compartilharem conhecimento”, disse o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

21 cursos para a pessoa idosa

A Academia da Vida oferta 21 cursos pensados e planejados

para atender os interesses da pessoa idosa. Entre os mais procurados, estão: Curso Básico de Atualização, Português Básico, Matemática Básica, Letramento, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Teatro, Coral, Dança, Arte, Exercício e Movimento, entre outros. Além dos mais recentes Mundo Espetacular e Estados do Brasil.

As portas de entrada para a 6ª unidade escolar da Fevre são os cursos de Letramento, Matemática Básica, Português Básico e o Curso Básico de Atualização, que tem duração de dois anos, com aulas na parte da manhã (das 8h às 11h30) e na parte da tarde (das 13h30 às 17h10). Os outros cursos são de extensão e têm duração de um ano.

O acesso à escola é exclusivo para idosos com 60 anos ou mais e feito por meio de inscrições, abertas todo final de ano. Mas a unidade também trabalha no sistema de lista de espera. Quando há desistência, novos alunos são chamados.