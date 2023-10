VR: Sábado é marcado por cirurgias, campanhas vacinais e mutirão de consultas médicas

Volta Redonda – O sábado, 30, em Volta Redonda, foi marcado por diversas ações de saúde para a população. No Hospital São João Batista (HSJB) aconteceram mais quatro cirurgias de joelho; nas unidades da Atenção Primária à Saúde houve o primeiro “Dia D” da Primavera Rosa e o encerramento das campanhas Multivacinação e Vacinação Antirrábica. Além disso, o Centro Oftalmológico, no Estádio da Cidadania, fez mutirão de consultas de primeira vez, atendendo 460 usuários, divididos entre sábado e domingo, dias 30 e 1º.

O Hospital São João Batista, referência no interior do estado em traumato-ortopedia, realizou nesse sábado mais um mutirão de cirurgias de joelho. Quatro pacientes foram atendidos e dois passaram por procedimento cirúrgico realizado por videoartroscopia – recurso minimamente invasivo, que possibilita uma recuperação mais rápida dos pacientes, e outros dois fizeram artroplastia total do joelho (colocação de prótese).

Além de contar com equipe de profissionais experientes, a unidade hospitalar recebeu, nos últimos três anos, vários investimentos, inclusive de equipamentos para reabilitação dos pacientes, como guincho transferidor, e melhorias para acomodação, como novos leitos de enfermaria, novas poltronas e TVs. O hospital também se modernizou agilizando e aumentando a segurança nos procedimentos, com a aquisição de um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e quatro bisturis elétricos para o centro cirúrgico.

“Conseguimos que o Hospital São João Batista, que quase fechou as portas, voltasse a ser uma referência no nosso estado, bate sucessivos recordes de cirurgias e está sendo ampliado. Nossa saúde melhorou muito, mas seguimos trabalhando para avançar cada vez mais”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltou que, neste fim de semana, a rede municipal atuou em todos os níveis de assistência para atender à população.

“Tivemos as campanhas de vacinação e a Primavera Rosa na atenção básica, o mutirão de consultas com especialistas e as cirurgias no HSJB, comprovando que o munícipe de Volta Redonda conta com uma rede completa de assistência à saúde”, disse Conceição.

Primavera Rosa, Multivacinação e Vacinação Antirrábica

Todas as unidades da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda funcionaram nesse sábado (30). No primeiro ‘Dia D’ da Primavera Rosa, foram atendidas mulheres de 25 a 64 anos, sem agendamento prévio, para fazer coleta do preventivo e pegar o encaminhamento para a mamografia. As unidades também atenderam crianças e adolescentes menores de 15 anos no encerramento da Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. A última etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, a partir dos três meses de idade, aconteceu em nove locais, além do drive thrue da Ilha São João.

No primeiro fim de semana de Mutirão de Oftalmologia, o Centro Oftalmológico Municipal, na Policlínica da Cidadania, atendeu 460 usuários. A cada dia, 230 pessoas foram atendidas por três especialistas. As consultas para o segundo mutirão, que acontece entre os dias 12 e 15 (quinta a domingo) do mês que vem, no feriado prolongado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil, já estão marcadas. Desta vez, serão atendidos 920 pacientes. Ao todo, a Prefeitura de Volta Redonda disponibilizou 1.380 vagas para primeiras consultas com oftalmologistas entre setembro e outubro.