VR: Secretaria de Meio Ambiente promove visitas guiadas ao Parque do Ingá

Volta Redonda – Uma equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda (SMMA) está promovendo visitas guiadas ao Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz, que é a maior área verde do município. E já participaram deste projeto que visa trazer uma maior consciência ambiental aos moradores da cidades estudantes do Colégio Estadual Brasília (dia 22), do Centro Municipal de Educação Infantil Therezinha Duarte de Faria (dia 24) e do Colégio Themis de Almeida Vieira, unidade da Fevre – Fundação Educacional de Volta Redonda – (dia 25).

De acordo com analista ambiental da SMMA, Thaís Ribeiro Aguiar Assis, os alunos visitaram o Parque do Ingá e fizeram diversas atividades de Educação Ambiental. “Estudantes e professores fizeram caminhada guiada na Trilha da Figueira, foram apresentados a espécies arbóreas originárias da Mata Atlântica durante visita ao viveiro de mudas da secretaria, e depois fizeram uma apresentação sobre os temas abordados durante a visita ao parque”, contou.

“A semana foi de intensas atividades, com muita interação entre alunos e a equipe de Educação Ambiental da SMMA, composta ainda pela Lelimar e pelo Mike. Foram momentos de aprendizagem e crescimento para todos”, completou Thaís.

Como participar

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) faz atividades de Educação Ambiental no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá desde 2021 e recebe grupos diversos, englobando pessoas de todas as faixas etárias. O projeto atende escolas das redes pública e particular, usuários dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e outros grupos.

Para participar, basta enviar e-mail para o endereço [email protected]ltaredonda.rj.gov.br informando qual o nome do solicitante (entidade ou grupo), a quantidade e faixa etária dos participantes, disponibilidade de data e horário e o assunto que gostaria que fosse abordado durante a visita ao Parque do Ingá.

Parque do Ingá

Com 211 hectares, o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá é a maior área verde de Volta Redonda. Cerca de 90 hectares são cobertos por mata atlântica nativa e trechos reflorestados. A manutenção legal desta reserva está em proteger a biodiversidade dos ecossistemas dela inerentes e atuar como reguladora da qualidade do ar da região. Manter uma reserva próxima a área urbana age preventivamente e de forma positiva para resguardar a saúde da população.

A partir de 1993, com o objetivo de produzir mudas de espécies arbóreas apropriadas para a arborização urbana, reflorestamento, contenção de encostas e recuperação de área degradada, a SMMA integrou à Reserva do Ingá o Horto Municipal. Hoje, são produzidas mudas para distribuição pela prefeitura à população, associações, escolas e entidades ecológicas e comunitárias.