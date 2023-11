VR: Secretaria de Planejamento promove curso na área de finanças públicas - Diário do Vale

Volta Redonda – A Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) de Volta Redonda, em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), promoveu o curso de capacitação “Gestão do Crédito Tributário”. As aulas, ministradas pelo advogado e servidor Marcelo Lima de Castro, que é auditor de Controle Externo do TCE, aconteceram nesta semana, entre os dias 6 e 10, no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Segundo a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, o público-alvo era formado por servidores da área de finanças públicas de toda a região. Da Prefeitura de Volta Redonda, foram contemplados funcionários da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), fundos municipais e autarquias.

“A gestão tributária é uma preocupação que todos os municípios devem ter. Há de estarem atentos e sempre investirem na capacitação da sua equipe financeira, já que os tributos são de fundamental importância para que as administrações públicas possam desenvolver seus objetivos e possibilitar melhor qualidade de vida à população, além de buscar formas de desenvolvimento para seu município”, afirmou Cora.

A secretária lembrou que a capacitação desta semana dá sequência a uma série de atualizações promovidas em conjunto com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ.

“Cerca de 500 servidores da Prefeitura de Volta Redonda foram capacitados no mês de outubro. Os funcionários fizeram cursos estratégicos presenciais nas áreas de Finanças, Mobilidade Urbana, Compras, Licitações e Contratos. Todos pela parceria entre a ECG e a Seplag”, ressaltou Cora Peixoto.