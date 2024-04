VR sedia etapa estadual do Fira pelo segundo ano consecutivo

Volta Redonda – Mais uma vez Volta Redonda foi escolhida para sediar a etapa estadual do Fira Brasil, tradicional torneio de robótica que reúne alunos da rede pública e privada. Este é o segundo ano consecutivo. O prefeito Antônio Francisco Neto recebeu a confirmação na manhã desta terça-feira (16), através do coordenador da etapa Rio de Janeiro do Fira, Alexandre Amâncio, e Débora Cypriano, que também atua na organização do evento. O Fira está marcado para os dias 5 e 6 de julho (sexta e sábado), no Shopping Park Sul.

O prefeito Neto agradeceu pela confiança e lembrou o sucesso do Fira Rio em 2023. “Registramos mais de 2,5 mil pessoas circulando pelo evento. Além disso, tivemos oito equipes do município classificadas para a etapa nacional do Fira no ano passado, sendo três formadas por alunos da Rede Municipal de Ensino. Vamos colaborar para que o evento seja ainda mais grandioso em 2024, torcendo para que mais equipes de Volta Redonda passem para o Fira Brasil”, disse Neto.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, ressaltou a importância de eventos como este para os alunos, e da robótica como modelo de ensino nas escolas de Volta Redonda.

“É muito importante contarmos com eventos como este, porque além de ensinar, a robótica promove integração entre os alunos, estimula o trabalho em equipe e desenvolve diversas capacidades intelectuais e de convívio na sociedade”, afirmou Sodré, avisando que o município terá outro evento de competição de robótica, o “F1” (Fórmula 1), marcado para o mês de dezembro, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda.

O coordenador do Fira Rio, Alexandre Amâncio, elogiou a organização em Volta Redonda. “Fomos muito bem recebidos no ano passado e o apoio das secretarias de Educação, Desenvolvimento Econômico e Turismo e do Shopping Park Sul foi fundamental. Já posso dizer que Volta Redonda é a segunda casa do Fira no Rio. Vamos intensificar as ações para repetir com mais sucesso o evento em 2024”, frisou Alexandre, lembrando que as inscrições para as equipes estão abertas até 15 de maio, pelo site: www.firabrasil.com.