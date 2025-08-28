quinta-feira, 28 agosto 2025
VR sedia ‘Feirão Limpa Nome’ a partir da próxima terça-feira (2)

Iniciativa acontece até a próxima quinta-feira (4), das 9h às 17h, no campus Aterrado da UFF

Objetivo é renegociar o pagamento de contas atrasadas e viabilizar a exclusão do nome dos cadastros restritivos (Foto: Arquivo)

Volta Redonda – O município de Volta Redonda sedia, a partir da próxima terça-feira (2), a segunda edição do “Feirão Limpa Nome”, promovido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Prefeitura, através do Programa de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-VR). O objetivo é renegociar o pagamento de contas atrasadas e viabilizar a exclusão do nome dos cadastros restritivos.

O evento acontece até a próxima quinta-feira (4), das 9h às 17h, no campus Aterrado da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Rua Desembargador Ellys Hermídio da Figueira, nº 783.

O subcoordenador do Procon-VR, Júlio César Alves, afirmou que a iniciativa será realizada anualmente em Volta Redonda.

“Os feirões oferecem aos consumidores a oportunidade de renegociar dívidas com descontos e condições facilitadas de pagamento, visando a regularização de pendências financeiras e retirada do nome negativado”, disse.

A regularização dos débitos é realizada diretamente com empresas parceiras do “Feirão Limpa Nome”, que nesta edição vai contar com as instituições financeiras Caixa Econômica Federal (CEF), Itaú, Banco do Brasil, Banco Safra, Santander, Banco PAN, Daycoval, Crefisa, Unicred, Bradesco e Agibank; as operadoras de telefonia Claro, Oi, Vivo e TIM; além das Casas Bahia, Sky, Cia Paypal, Cia Modas, Estácio e a Light.

A organização do evento do Poder Judiciário acontece através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) – que integra o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). O “Feirão Limpa Nome” também conta com apoio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda; das secretarias de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcom) e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Sedeics), além do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e com parceria do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e Estácio.

 

 

